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      Один із найкращих українських тенісистів сучасності повернувся на корт: відео

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      Олександр Долгополов
      Олександр Долгополов / iSport.ua

      Один із найкращих українських тенісистів Олександр Долгополов продовжує відновлення після операції.

      Тенісист вже повернувся на корт, але поки не для гри.

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      "Як ви бачите, це мій перший день на корті. Ще не грав у теніс, але зробив декілька вправ на ноги, пограв у бадмінтон і пометав", – написав Долгополов в Instagram.

       

       

       

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      Відзначимо, що Долгополов завершив сезон на 300-му місці в рейтингу АТР, оскільки був змушений призупинити виступу задовго до закінчення змагального року.

      Теги: Спорт Теніс Олександр Долгополов
      Джерело: 24 Канал
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