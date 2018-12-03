Один із найкращих українських тенісистів сучасності повернувся на корт: відео
Один із найкращих українських тенісистів Олександр Долгополов продовжує відновлення після операції.
Тенісист вже повернувся на корт, але поки не для гри.
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"Як ви бачите, це мій перший день на корті. Ще не грав у теніс, але зробив декілька вправ на ноги, пограв у бадмінтон і пометав", – написав Долгополов в Instagram.
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Відзначимо, що Долгополов завершив сезон на 300-му місці в рейтингу АТР, оскільки був змушений призупинити виступу задовго до закінчення змагального року.
Джерело: 24 Канал
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