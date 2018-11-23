Один із підозрюваних у вбивстві Гандзюк може втекти: з’явилися деталі

У Херсонській обласній раді прокоментували інформацію про можливу втечу одного із фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк – голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Там заявляють, що очільник місцевої ВО "Батьківщина" перебуває у відпустці.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської облради.

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24 канал писав, що активісти заявили про можливість втечі голови місцевої ВО "Батьківщина" та очільника Херсонської облради Владислава Мангера. Він начебто намагався покинути межі країни країни.

Натомість у відомстві стверджують, що Мангер наразі перебуває у відпустці.

Голова Херсонської обласної ради перебуває у відпустці з 19 листопада по 3 грудня. У зв’язку із службовою необхідністю Мангер має намір перервати відпустку та приступити до роботи з 26 листопада,

– мовиться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що інформація про те, що Мангер є підозрюваним у справі Гандзюк, не відповідає дійсності.

"Голова Херсонської обласної ради разом із іншими керівниками органів влади області був допитаний слідчими органами в якості свідка", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи, адже хімічними опіками була уражена третина тіла. Напали на неї три місяці тому у Херсоні, за цей час дівчина пережила 11 операцій.

Відео: що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: