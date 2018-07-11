Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова

Українська енергетика залишається нескінченим джерелом надприбутків для олігархів. Особливо це помітно на прикладі найбагатшого українця Ріната Ахметова. Уявіть масштаби: тільки за минулий рік за підрахунками Bloomberg його капітал виріс на понад мільярд доларів.

Можна з впевненістю сказати, що існує така собі співпраця між владою та Ахметовим.

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По-перше, Кабмін фактично пропонує покривати борги обленерго і кількох компаній пана Ахметова з державного бюджету, які накопичились за минулі роки. Більше того, майже 5 мільярдів боргу компанії Ахметова "Київенерго" цілком законно намагаються перекласти на плечі киян. Натомість у Кличка борги олігарха не приймають і подають до суду.



Компанія Ріната Ахметов "Київенерго"

Експерти пояснюють, що борги дійсно накопичуються штучно і в цьому немає прямої вини "Київенерго№. Адже приватна компанія стала заручником недисциплінованих споживачів і державних підприємств.

Вся ця ситуація влаштовувала як КМДА, так і "Київенерго". Не було там ніякої співпраці – були підкилимні домовленості штабу тіньового Кличка і "Київенерго". Тарифи ніхто не збирався контролювати, а штрафи і пені всіх влаштовували. Борги накопичувалися не один рік, і Кличко зобов’язаний був про це знати,

– заявив екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

У квітні цього року, за ініціативи Володимира Гройсмана, Кабмін подає законопроект, яким пропонує оплатити борги перед енергоринком з державного бюджету. Це необхідно, аби перейти на абсолютно нову модель ціноутворення на ринку електроенергії. Та окрім держави, пропонують покрити борги ще і приватних обленерго. На це має піти майже 11 мільярдів з бюджету. Сім із них – це борги пана Ахметова.

Це чергова схема, на якій Рінат Ахметов заробляє надприбутки. У нього у власності є компанія "Західенерго", якій належать ТЕС, що відокремлені від енергосистеми України фізично, і вони утворюють так званий бурштинський острів. Електроенергія з цього острова не перетікає в Україну, вона іде одразу в Європу,

– запевнив народний депутат БПП Сергій Лещенко.

Абсурд цієї ситуації у тому, що усі ці маніпуляції фактично не суперечать нормам закону. І продавати електроенергію європейцям дешевше, аніж продавати її українцям, і це дозволено на офіційному рівні.

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Ми фактично бачимо, як влада на рівні законів дозволяє Ахметову заробляти і фактично обкрадати українців. Більше того, просто обурює позиція влади, яка своїми ж руками ще й проштовхує багаторазові преференції для ДТЕКу.

Більше про махінації та надприбутки Ахметова – дивіться у програмі.