Один український військовий загинув на Донбасі, ще двоє поранені, – Штаб АТО

Внаслідок обстрілів зі сторони окупантів на Донбасі 17 квітня, один український військовий загинув. Ще двоє зазнали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі Штабу АТО. Зазначається, що поранені були госпіталізовані, і їм надали необхідну допомогу.

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Військові зазначили, що з початку доби було зафіксовано 21 обстріл позицій Збройних Сил України. Агресор продовжує застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю.

Зокрема на Луганському напрямку із забороненої 152 мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу Зайцевого. Крім цього, із 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по оборонцях Троїцького, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Луганського.

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На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї агресор обстріляв наші позиції в районі Гнутового. Крім цього, міномети калібру 82 мм та гранатомети противник застосував по оборонцях Новотроїцького, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю – по захисниках Авдіївки та шахти "Бутівка", а озброєння БМП – під Павлополем. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші позиції поблизу Водяного, а з стрілецької зброї – в районі Опитного та Широкиного.