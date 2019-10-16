"Один утримався? Якийсь змій, бл*дь": Кернес змусив депутата міськради виправдовуватися за голос

Міський голова Харкова Геннадій Кернес під час засідання міськради матом підсумував голосування щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом". Депутат, голосування якого Кернесу не сподобалося, був змушений з трибуни виправдовуватися: мовляв – кнопка просто не спрацювала.

Спершу, коли тривало голосування у міській раді Харкова, Кернес зауважив: мовляв, дуже правильно, що у Харкові відзначать людей з колективу "Турбоатому", адже вони причетні до розбудови Харкова. При цьому міський голова намагався говорити українською – утім, не надто вдало.

Нагадаємо, у вересні мера Харкова Кернеса оштрафували за неявку до суду

За результатами голосування табло показало 68 голосів "за" та 1 напроти пункту "утрималися". Кернес одразу нецензурно прокоментував ситуацію.

Один утримався. Опять Черняк? Нє? Какой-то змєй, бл*дь. Ну ладно,

– сказав Кернес (лексика автора висловлювання збережена повністю).

Згодом на трибуну вийшов депутат, який визнав, що голос "утримався" належав йому. Він пояснив: "Шановні присутні! По-перше, я не змій. Просто кнопка не спрацювала".

Дивіться відео з Харкова з ютуба "Медиагруппа Накипело":

Зауважимо, що з проханням про перейменування станції до міського голови Харкова Геннадія Кернеса звернулися представники колективу "Турбоатому", яке Кернес повністю підтримав.



"Московський проспект" – одна з 7 перших станцій метро в Харкові, відкрита в 1975 році. Її, власне, проєктували під назвою "Турбінний завод".