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      "Один утримався? Якийсь змій, бл*дь": Кернес змусив депутата міськради виправдовуватися за голос

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      Кернес на засіданні міськради намагався говорити українською
      Кернес на засіданні міськради намагався говорити українською / glavred.info

      Міський голова Харкова Геннадій Кернес під час засідання міськради матом підсумував голосування щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом". Депутат, голосування якого Кернесу не сподобалося, був змушений з трибуни виправдовуватися: мовляв – кнопка просто не спрацювала.

      Спершу, коли тривало голосування у міській раді Харкова, Кернес зауважив: мовляв, дуже правильно, що у Харкові відзначать людей з колективу "Турбоатому", адже вони причетні до розбудови Харкова. При цьому міський голова намагався говорити українською – утім, не надто вдало.

      Нагадаємо, у вересні мера Харкова Кернеса оштрафували за неявку до суду

      За результатами голосування табло показало 68 голосів "за" та 1 напроти пункту "утрималися". Кернес одразу нецензурно прокоментував ситуацію.

      Один утримався. Опять Черняк? Нє? Какой-то змєй, бл*дь. Ну ладно,
      – сказав Кернес (лексика автора висловлювання збережена повністю).

      Згодом на трибуну вийшов депутат, який визнав, що голос "утримався" належав йому. Він пояснив: "Шановні присутні! По-перше, я не змій. Просто кнопка не спрацювала".

      Дивіться відео з Харкова з ютуба "Медиагруппа Накипело":

      Зауважимо, що з проханням про перейменування станції до міського голови Харкова Геннадія Кернеса звернулися представники колективу "Турбоатому", яке Кернес повністю підтримав. 

      "Московський проспект" – одна з 7 перших станцій метро в Харкові, відкрита в 1975 році. Її, власне, проєктували під назвою "Турбінний завод".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Геннадій Кернес Новини Харкова Декомунізація Курйозні новини
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