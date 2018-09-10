Один вболівальник загинув та ще 40 травмовані перед матчем збірних Мадагаскару та Сенегалу

Перед матчем кваліфікації Кубка африканських націй між Мадагаскаром та Сенегалом, сталася трагедія в Антананаріву. У тисняві на вході до стадіону загинув один вболівальник, ще 40 отримали травми, двоє з яких – у важкому стані.

Як пише Goal.com, причиною тисняви стало те, що на стадіон "Муніципаль де Махамазіна", який вміщує 23 тисячі осіб, відкрили лише один вхід для глядачів. Відтак ті, хто хотіли потрапити на матч на його початку, і здійснили тисняву.

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Варто додати, що матч було призначено на 14:30, а деякі вболівальники, щоб потрапити на стадіон, займали чергу ще з 6:00 ранку.

Попри трагедію, матч розпочали вчасно, навіть не вшанувавши пам’ять загиблого та постраждалих хвилиною мовчання.

Сама гра закінчилася результативною нічиєю 2:2. Мадагаскар та Сенегал після двох матчів набрали по чотири очки та очолюють групу A у відборі на Кубок африканських націй. Екваторіальна Гвінея має три очки, а Судан поки без набраних балів.

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