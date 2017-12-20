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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Один з ключових експортерів: китайська індустрія ігор збагатилась на 8,2 мільярда доларів

08:28, сьогодні 152 Читать новость на русском
Геймери
Геймери / Фото з вільних джерел

За даними спостережень, китайський продукт набуває популярності в Росії, Республіці Кореї, Японії, країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії, а також і у Європі.

Цього року китайські розробники комп’ютерних ігор заробили близько 55 мільярдів юанів (близько 8,2 мільярда доларів) на міжнародному ринку, пише УНН.

Це на 14,5% перевищує аналогічний показник минулого року.

Китай – один з найголовніших експортерів онлайн-ігор на ринку: найбільшою популярністю користуються такі створені в КНР проекти, як King of Glory, також відома під назвою Honour of Kings, компанії Tencent і Perfect World від розробника Beijing Perfect World.

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Деякі розробники КНР прагнуть до міжнародної експансії шляхом власного розширення, інші намагаються зміцнити позиції на світовій арені шляхом злиття і поглинань іноземних партнерів,
– описав ситуацію представник Державної адміністрації у справах преси, публікацій, радіо, кіно і телебачення КНР.

Теги: Китай Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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