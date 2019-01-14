Один з лідерів "Реалу" травмувався у матчі Ла Ліги

Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема зазнав травми в матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги проти "Бетіса" (2:1). Це вже сьомий травмований гравець "вершкових".

В кінці першого тайму зустрічі Бензема вивихнув мізинець на нозі після зіткнення із захисником Марком Бартрамом. Після перерви Карім не повернувся на поле, футболіст був замінений на Крісто Гонсалеса.

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У 31-річного француза виявлено перелом мізинця на правій руці. Про терміни відновлення футболіста поки нічого невідомо.

Таким чином Бензема приєднався до лазарету "Реала", де вже перебувають Тібо Куртуа, Тоні Кроос, Хав'єр Санчес, Марко Асенсіо, Гарет Бейл і Маріано Діас.

У сезоні 2018/19 досвідчений форвард провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.

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