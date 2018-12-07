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      Один із лідерів збірної України вибув до кінця сезону: лікарі встановили невтішний діагноз

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      Олександр Кобець вибув до кінця сезону
      Олександр Кобець вибув до кінця сезону

      Атакуючий захисник збірної України та команди G-Ліги "Кепіталз Гоу-Гоу" Олександр Кобець отримав невтішний висновок від американських докторів, які поставили нашому баскетболісту діагноз після травми в матчі проти збірної Словенії.

      Після матчів за збірну України Кобець повернувся в розташування свого клубу, де був поставлений остаточний діагноз – розрив хрестоподібних зв'язок.

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      Українцю належить операція, термін відновлення складе до 9 місяців.

      Нагадаємо, на останніх хвилинах матчу проти Словенії (82:54) у відборі на чемпіонат світу-2019 Кобець отримав пошкодження після грубого фолу суперника. Захисник не зміг дограти поєдинок і покинув паркет з допомогою партнерів по команді.

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      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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