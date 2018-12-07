Один із лідерів збірної України вибув до кінця сезону: лікарі встановили невтішний діагноз

Атакуючий захисник збірної України та команди G-Ліги "Кепіталз Гоу-Гоу" Олександр Кобець отримав невтішний висновок від американських докторів, які поставили нашому баскетболісту діагноз після травми в матчі проти збірної Словенії.

Після матчів за збірну України Кобець повернувся в розташування свого клубу, де був поставлений остаточний діагноз – розрив хрестоподібних зв'язок.

Читайте також: Збірна України в безкомпромісній боротьбі програла іспанцям у відборі до ЧС-2019

Українцю належить операція, термін відновлення складе до 9 місяців.

Нагадаємо, на останніх хвилинах матчу проти Словенії (82:54) у відборі на чемпіонат світу-2019 Кобець отримав пошкодження після грубого фолу суперника. Захисник не зміг дограти поєдинок і покинув паркет з допомогою партнерів по команді.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24