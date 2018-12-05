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      Один з найпрестижніших тенісних турнірів докорінно змінить правила

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      Роджер Федерер – шестиразовий переможець Australian Open
      Роджер Федерер – шестиразовий переможець Australian Open / sportface.it

      Керівництво австралійського турніру серії Великого шолома – Australian Open слідом за Вімблдоном змінить правила.

      У вирішальному 5-му сеті буде введено тай-брейк. На цей момент директорат турніру консультується з гравцями з приводу введення правила вже у 2019 році.

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      Тай-брейк буде проходити за рахунку 6:6, але для перемоги потрібно буде набрати 10 очок, а не традиційні 7, повідомляє The Times.

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      Таким чином п'ята партія без лімітів залишиться тільки на "Ролан Гаррос".

      Турніри Великого шолома — чотири найбільші щорічні турніри у сучасному тенісі (Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдонський турнір, Відкритий чемпіонат США). На цей момент у вирішальних партіях змагань в Австралії та Франції у вирішальній партії немає обмежень, тобто тай-брейку. Тай-брейк – процедура швидкого визначення переможця в спортивних змаганнях, які закінчилися нічийним результатом у рамках, визначених основними правилами. Наприклад, у 2018 році у півфіналі "Вімблдону" в п'ятому сеті Кевін Андерсон і Джон Ізнер грали 6,5 годин до рахунку 26:24.

      Теги: Спорт Теніс Australian Open
      Джерело: 24 Канал
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