Один з тих українців, які починали творити нашу історію, – Вакарчук про Каденюка

31 січня на 68-му році життя у Києві помер перший астронавт незалежної України Леонід Каденюк.

Чоловікові раптово стало погано під час ранкової пробіжки у столичному парку Царське Село. За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад.

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Перші особи держави та прості українці діляться щемливими історіями та спогадами про зустрічі і знайомства з Леонідом Каденюком.

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На смерть видатного українця відреагував також співак Святослав Вакарчук, який напередодні побував на екскурсії у космічній компанії SpaceX.

Пішов з життя Леонід Каденюк. Один з тих українців, які починали творити нашу новітню історію. Саме він першим взяв у Космос український прапор. Велика втрата...Щирі співчуття близьким і рідним,

– написав Вакарчук у своєму мікроблозі Twitter.

Пішов з життя Леонід Каденюк. Один з тих українців, які починали творити нашу новітню історію. Саме він першим взяв у Космос український прапор. Велика втрата...Щирі співчуття близьким і рідним. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 1 лютого 2018 р.

Дивіться відео останнього інтерв’ю, яке Леонід Каденюк дав 24 Каналу: