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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Один з тих українців, які починали творити нашу історію, – Вакарчук про Каденюка

07:48, сьогодні 1041 Читать новость на русском
Вакарчук відреагував на смерть Каденюка
Вакарчук відреагував на смерть Каденюка / 24 Канал

31 січня на 68-му році життя у Києві помер перший астронавт незалежної України Леонід Каденюк.

Чоловікові раптово стало погано під час ранкової пробіжки у столичному парку Царське Село. За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад.

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Перші особи держави та прості українці діляться щемливими історіями та спогадами про зустрічі і знайомства з Леонідом Каденюком.

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На смерть видатного українця відреагував також співак Святослав Вакарчук, який напередодні побував на екскурсії у космічній компанії SpaceX.

Пішов з життя Леонід Каденюк. Один з тих українців, які починали творити нашу новітню історію. Саме він першим взяв у Космос український прапор. Велика втрата...Щирі співчуття близьким і рідним,
– написав Вакарчук у своєму мікроблозі Twitter.

Дивіться відео останнього інтерв’ю, яке Леонід Каденюк дав 24 Каналу:

Теги: Новини України Леонід Каденюк Святослав Вакарчук Втрати Космос
Джерело: 24 Канал
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