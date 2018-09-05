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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Один зі стадіонів, який приймав ЧС-2018 в Росії, виявився недобудованим

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Стадіон "Самара-Арена" виявився недобудованим
Стадіон "Самара-Арена" виявився недобудованим

Один зі стадіонів ЧС-2018 у Росії – "Самара Арена" – виявився ще не добудованим до кінця.

На арені не встановлені система пожежогасіння, протидії тероризму, а також сигналізація, повідомляє Телеграм-канал "Мутко проти".

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"Один зі стадіонів, які приймали Чемпіонат світу, ще не добудований. Ні, ні, ми не помилилися. Мова про "Самара Арену". Чемпіонат вже давно пройшов, а стадіон до сих пір повністю не готовий. Немає системи сигналізації, не працює система протидії тероризму. Пожежний водопровід хоч і встановлений, але марний – він підключений не до кінця. Мало того, про пожежу можуть вчасно не взнати – сигналізація підключена тільки на половині стадіону", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше на "Самарі-Арені" відключили енергопостачання у зв'язку з накопиченими боргами за електрику.

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Теги: Футбол Чемпіонат світу з футболу - 2018 Спорт
Джерело: 24 Канал
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