Одіозна Богословська накинулася з кулаками на не менш опального Червоненка: відео

Колишня народна депутатка Інна Богословська вдарила міністра транспорту та зв'язку часів президентства Віктора Ющенка та прем'єрства Юлії Тимошенко – Євгенія Червоненка. Сталося це у прямому ефірі телеканалу "112 Україна".

Відповідне відео мовник опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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На кадрах, зокрема, видно, як Червоненко звинувачує Богословську у брехні щодо цензури на деяких українських телеканалах.

"А знаєш у чому полягає причина? Бо є рейтинг. Ось зараз ти дала рейтинг. А я, розумієш, завжди виступаю за правду. Маю підстави ненавидіти того ж Медведчука у десять разів більше. До прикладу, коли мене заганяли у 2003 році, я втратив завод – не продав Pepsі", – підкреслив він.

Зауважимо, що під час промови Червоненка Богословська перепиняла його, назвавши нахабою, а опісля сказала, що "не розмовляє базарною мовою".

"Все ти розмовляєш і приходиш, коли треба за грошима, починаючи з держрезерву", – додав екс-міністр.

У підсумку ці слова неабияк обурили політикиню, що та підійшла та вдарила чинного бізнесмена, а також назвала мерзотником.

Додамо, що колишніх слуг народу ведучим усе ж удалося розборонити.

Нагадаємо, вже не вперше на українських телеканалах відбуваються сутички за участю Інни Богословської та Євгенія Червоненка. Зокрема, як перша, так і другий свого часу скандалили з представником "Радикальної партії" Ігорем Мосійчуком.



Крім того, одного разу Червоненко посварився з людьми, що стояли у черзі на одній із автозаправок поблизу Рівного.