Одіозна екс-"регіоналка" заявила про "громадянську війну" на Донбасі

Колишня членкиня "Партії регіонів" опальна Олена Бондаренко переконує, що чинна влада в Україні бреше своїм громадянам і веде проти них інформаційну війну.

Таку заяву вона зробила у ефірі одного з українських телеканалів, передає "Обозреватель".

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"Я сподіваюся, що Україна вийде з громадянської війни. Це саме громадянська війна. Вам брешуть, що це війна з Росією! Вам брешуть про ворогів і друзів України", – зауважила політикиня.

Як приклад вона навела ситуацію з Надією Савченко, яка, за її словами, сама перейшла кордон Росії, де потрапила до в'язниці та стала героєм України, а після повернення на Батьківщину перетворилася на вигнанця.

"Класичний приклад – це Савченко. Поки вона сиділа в російській в'язниці, до речі, перейшовши кордон із Росією, її взяли на території РФ, її не вивозили. Почитайте матеріали справи. Там усе зрозуміло написано. Поки вона сиділа й не говорила нічого незручного для влади – вона була супергероєм. Тобто це одна велика надута мильна бульбашка. Фейковий герой", – підкреслила яскрава представниця режиму Януковича.

Водночас Бондаренко додає, що як тільки Надія Савченко приїхала до України та почала говорити недоречні для "режиму" речі, відразу ж стала ворогом народу.

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"Уже зараз є люди, які посипають голову попелом і визнають, що працювали на інформаційну пропаганду України", – констатувала екс-членкиня "Партії регіонів".

Нагадаємо, наприкінці листопада 2017 року інший екс-"регіонал" Євген Мураєв назвав Євромайдан державним переворотом, що призвело до блокування його телеканалу NewsOne з боку націоналістичних сил.