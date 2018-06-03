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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Одіозна Волочкова публікує оголені фото і невідомого чоловіка: реакція соцмереж (18+)

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Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова / Instagram

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова завантажує екстравагантні фотографії з курорту на Кіпрі у соцмережі. Інтернет-юзери негативно реагують на її знімки, обговорюючи "старий купальник" і "нового чоловіка".

Волочкова опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, згодом вона закрила можливість коментування світлин. Своє нове фото вона підписала лаконічно: "Пірс".

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Так, зараз артистка знаходиться на курортах Північного Кіпру, звідки публікує знімки "18+". 

Наступне фото з чоловіком викликало яскраву реакцію користувачів соціальних мереж: "Де Міша? Давно не було фото з ним", "Новий мужик, старий купальник", "Напрягає така постійна зміна партнерів, а донька-підліток зазвичай копіює стиль життя матері" та інші.

Звісно, Кіпр не обійшовся без "фірмового" шпагату Анастасії Волочкової.

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Теги: відпочинок LifeStyle Курйозні новини Відпочинок VIP Кіпр
Джерело: 24 Канал
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