Одіозна Волочкова публікує оголені фото і невідомого чоловіка: реакція соцмереж (18+)

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова завантажує екстравагантні фотографії з курорту на Кіпрі у соцмережі. Інтернет-юзери негативно реагують на її знімки, обговорюючи "старий купальник" і "нового чоловіка".

Волочкова опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, згодом вона закрила можливість коментування світлин. Своє нове фото вона підписала лаконічно: "Пірс".

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Так, зараз артистка знаходиться на курортах Північного Кіпру, звідки публікує знімки "18+".

Наступне фото з чоловіком викликало яскраву реакцію користувачів соціальних мереж: "Де Міша? Давно не було фото з ним", "Новий мужик, старий купальник", "Напрягає така постійна зміна партнерів, а донька-підліток зазвичай копіює стиль життя матері" та інші.

Звісно, Кіпр не обійшовся без "фірмового" шпагату Анастасії Волочкової.

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