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Одіозний Портнов став керівником відомого українського телеканалу

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Портнов став керівником телеканалу NewsOne
Портнов став керівником телеканалу NewsOne / Фото з відкритих джерел

Заступник глави адміністрації екс-президента Януковича Андрій Портнов прийняв керівництво українським інформаційним телеканалом NewsOne терміном на три роки.

Про це повідомив сам політик на своїй сторінці у Facebook.

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Інформую, що позавчора, 27 серпня, у Відні підписав угоду про управління телеканалом NewsOne. Власник ста відсотків статутного фонду компанії Володимир Мураєв передав мені телеканал в управління терміном на три роки. За умовами договору мені, на комерційних умовах, передано право здійснювати всю діяльність з управління телеканалом,
– розповів Портнов.

За його словами, дана угода передбачає, що протягом цього періоду власник не має права втручатися в його діяльність або в односторонньому порядку припинити договір. Якщо власник захоче продати канал, за умовами договору він повинен пріоритетно запропонувати його Портнову.

Хто такий Андрій Портнов? Це колишній керівник юридичного департаменту передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) очільника Адміністрації Президента України. До слова, у БЮТ перехід Портнова до команди Януковича сприйняли негативно.

Після трагічних подій Євромайдану він вважався одним із причетних до масових вбивств активістів у центрі міста Києва. Відтак, 28 лютого 2014 року Генеральна прокуратура України звернулася до Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України з вимогою негайно його затримати. Але взимку того ж року він переїхав до Росії, де деякий час переховувався. Наразі живе у Відні (Австрія) та займається адвокатською діяльністю.

Теги: Новини України Новини політики ЗМІ журналісти Євгеній Мураєв
Джерело: 24 Канал
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