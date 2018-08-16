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Одіозний російський журналіст Прилєпін недолуго відреагував на "чорний список", в який загримів

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Прилєпін із проросійськими бойовиками на Донбасі
Прилєпін із проросійськими бойовиками на Донбасі / Screenshot

Через загрозу національній безпеці України Міністерство культури внесло до "чорного списку" ще чотирьох російських діячів культури.

Про це повідомила прес-служба відомства.

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Серед них – російський журналіст Захар Прилєпін, письменники Лев Вершинін, Олександр Тамоніков та Олександр Шорокорад. Усі четверо підтримують так звані "народні республіки". А Прилєпін навіть воював за бойовиків, мав звання "майор армії "ДНР", був радником ватажка бойовиків квазіреспубліки Олександра Захарченка. 

Прилєпін вже встиг прокоментувати заяву українського Мінкульту.

Я ридаю. А чому список чорний? Він чорним чорнилом написаний?
– сказав пропагандист. 

Він додав, що база "Миротворець" внесла його туди ще у 2014 році. 

Прилєпін відомий й ішими скандальними висловами. Зокрема, йому здалось, що в Україні його та проросійських бойовиків були б раді бачити. 

Ми навіть не уявляємо, яка кількість людей буде з квітами нас зустрічати в Україні. Точніше зустріло б нас з квітами, якби ми туди пішли,
– сказав російський журналіст в одному з інтерв'ю.

Відео коментаря Прилєпіна

Загалом в українському списку заборонених російських діячів культури вже 138 людей. Зокрема, актор Сергій Безруков, співак Олег Газманов та французький актор Жерар Депардьє.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Міністерство культури України Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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