Одіозний російський журналіст Прилєпін недолуго відреагував на "чорний список", в який загримів
Через загрозу національній безпеці України Міністерство культури внесло до "чорного списку" ще чотирьох російських діячів культури.
Про це повідомила прес-служба відомства.
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Серед них – російський журналіст Захар Прилєпін, письменники Лев Вершинін, Олександр Тамоніков та Олександр Шорокорад. Усі четверо підтримують так звані "народні республіки". А Прилєпін навіть воював за бойовиків, мав звання "майор армії "ДНР", був радником ватажка бойовиків квазіреспубліки Олександра Захарченка.
Прилєпін вже встиг прокоментувати заяву українського Мінкульту.
Я ридаю. А чому список чорний? Він чорним чорнилом написаний?
– сказав пропагандист.
Він додав, що база "Миротворець" внесла його туди ще у 2014 році.
Прилєпін відомий й ішими скандальними висловами. Зокрема, йому здалось, що в Україні його та проросійських бойовиків були б раді бачити.
Ми навіть не уявляємо, яка кількість людей буде з квітами нас зустрічати в Україні. Точніше зустріло б нас з квітами, якби ми туди пішли,
– сказав російський журналіст в одному з інтерв'ю.
Відео коментаря Прилєпіна
Загалом в українському списку заборонених російських діячів культури вже 138 людей. Зокрема, актор Сергій Безруков, співак Олег Газманов та французький актор Жерар Депардьє.