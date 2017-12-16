Одіозний суперник Кличка Ф'юрі кинув виклик ще одному українському чемпіону

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі переконує, що дуже хоче зустрітися з українським чемпіоном у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василем Ломаченком, щоправда для цього останньому варто трохи погладшати.

Відео з відповідною заявою британця опублікувала фан-спільнота Василя Ломаченка у Facebook.

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На кадрах Ф’єрі робить прогноз щодо своїх наступних суперників.

"Чи є суперник, з яким я повинен вийти на ринг? Так, є такий хлопець. Це Ломаченко. Нехай підніметься до надважкої ваги, і я надеру йому зад", – підкреслив боксер.

Крім того, він оприлюднив свій рецепт перемоги над українцем.

Мене запитали сьогодні: "Як перемогти Ломаченка?" Все просто. Нехай підніметься і зустрінеться зі мною", – підкреслив Ф'юрі.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2015 року Тайсон Ф'юрі завдав Володимиру Кличку першої поразки з 2004 року. Згодом матч-реванш між боксерами скасовували двічі через стан здоров'я британця.



Опісля стало відомо, що Ф'юрі виключили зі списку ліцензованих боксерів Великобританії. Крім того, він добровільно відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBO та WBA.



На початку березня 2017 року з’явилася інформація, що Ф’юрі збирається повернутися на ринг.