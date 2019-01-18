Одіозну Настю Рибку затримали в аеропорту у Росії: жінку хотіли посадити у візок

У мережі з'явилося відео, як скандальну секс-тренерку та коханку російських олігархів Настю Рибку (справжнє ім'я – Анастасія Вашукевич) затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після того, як її депортували з Таїланду. На оприлюднених кадрах, зокрема, видно, як кілька чоловіків у цивільному намагалися посадити жінку у візок.

Ролик опублікував один із російських пропагандистських каналів.

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На кадрах видно, як жінка відчайдушно пручається та не хоче добровільно здаватися правоохоронцям, які були одягненими у цивільне. Зокрема, вона заявляла, що не хоче нікуди їхати.

Відтак, щоб провести затримані, правоохоронці змушеними були посадити її у візок, а коли й це не вдалося, то взяли її під руки та таким чином вивели з будівлі аеропорту.

Затримання Насті Рибки в московському аеропорту "Шереметьєво": дивіться відео

Нагадаємо, 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі та Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.



Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'зд у Таїланд.



17 січня Вашукевич і Кирилова, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організацію секс-тренінгів, депортували з королівства. Передбачалося, що після прильоту до РФ Настю Рибку відправляться до Мінська.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ.