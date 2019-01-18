18:33
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Одіозну Настю Рибку затримали в аеропорту у Росії: жінку хотіли посадити у візок

      1100 Читать новость на русском
      Настя Рибка чинила опір під час затримання в Шереметьєво: відео
      Настя Рибка чинила опір під час затримання в Шереметьєво: відео / Sakchai Lalit / AP

      У мережі з'явилося відео, як скандальну секс-тренерку та коханку російських олігархів Настю Рибку (справжнє ім'я – Анастасія Вашукевич) затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після того, як її депортували з Таїланду. На оприлюднених кадрах, зокрема, видно, як кілька чоловіків у цивільному намагалися посадити жінку у візок.

      Ролик опублікував один із російських пропагандистських каналів.

      Читайте також: У Таїланді суд виніс вирок одіозній Насті Рибці: яке покарання понесе блогерка

      На кадрах видно, як жінка відчайдушно пручається та не хоче добровільно здаватися правоохоронцям, які були одягненими у цивільне. Зокрема, вона заявляла, що не хоче нікуди їхати.

      Відтак, щоб провести затримані, правоохоронці змушеними були посадити її у візок, а коли й це не вдалося, то взяли її під руки та таким чином вивели з будівлі аеропорту.

      Затримання Насті Рибки в московському аеропорту "Шереметьєво": дивіться відео 

      Нагадаємо, 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі та Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.

      Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'зд у Таїланд. 

      17 січня Вашукевич і Кирилова, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організацію секс-тренінгів, депортували з королівства. Передбачалося, що після прильоту до РФ Настю Рибку відправляться до Мінська.

      Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ.

      Теги: Новини Росії Новини Білорусі Секс-скандал Таїланд Москва Скандал
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      сьогодні , 18:00 Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      219
      Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
      сьогодні , 17:58 Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
      99
      Скандальні заяви намісника лаври: де та чому лукавить митрополит Павло
      сьогодні , 17:21 Скандальні заяви намісника лаври: де та чому лукавить митрополит Павло
      796
      Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      сьогодні , 17:01 Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      Артем Овдієнко 316
      Все про купання в ополонці на Водохреще: кому не можна, як підготуватися та правильно пірнати
      сьогодні , 16:30 Все про купання в ополонці на Водохреще: кому не можна, як підготуватися та правильно пірнати
      296
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук