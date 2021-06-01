Журналісти повідомляють, що така ціна на черешню станом на 1 червня.

Зауважте Як здорожчає оновлене шкільне меню: Клопотенко назвав ціни

Кілограм черешні – пів тисячі гривень

Захмарні ціни на черешню на Новому ринку Одеси. Там продають черешню по 500 гривень за кілограм. Щоб спробувати одну – треба заплатити 7 гривень.

Продавці ринку переконують, що на інших ситуація майже така ж.

Натомість на полуницю ціна знижується – кілограм можна купити за 50-60 гривень,

Коротко про цьогорічний урожай