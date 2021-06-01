Одна черешня – 7 гривень: в Одесі помітили захмарні суми на фрукти

На ринках Одеси почали продавати черешню. Її ціна – 500 гривень за кілограм. Щоб скуштувати одну також потрібно заплатити.
Журналісти повідомляють, що така ціна на черешню станом на 1 червня.
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Кілограм черешні – пів тисячі гривень
Захмарні ціни на черешню на Новому ринку Одеси. Там продають черешню по 500 гривень за кілограм. Щоб спробувати одну – треба заплатити 7 гривень.
Продавці ринку переконують, що на інших ситуація майже така ж.
Натомість на полуницю ціна знижується – кілограм можна купити за 50-60 гривень,
Коротко про цьогорічний урожай
- На початку травня аграрії повідомляли, що через заморозки урожай фруктів та ягід опинився під загрозою. Вони також побоювались, що через перепади температури можуть залишитися зовсім без врожаю.
- Наразі відомо, що через погодні умови високого урожаю полуниці не буде. Тому ціна ягоди буде триматися на високому рівні.
- Попри несприятливу погоду, у цьому році бджолярі очікують хороший урожай меду.