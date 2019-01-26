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      Одна била, інші сміялися та знімали: школярки влаштували жорстокі розбірки під Києвом

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      Під Києвом школярка агресивно накинулась на ровесницю (ілюстративне фото)
      Під Києвом школярка агресивно накинулась на ровесницю (ілюстративне фото) / Соцмережі

      У селі Вишеньки, що у Бориспільському районі під Києвом, дев’ятикласниця жорстоко побила свою ровесницю з паралельного класу. Сталося це після уроків, а малолітню зловмисницю супроводжувала компанія її подружок.

      Про це написав один із користувачів у спільноті dtp.kiev.ua. За його словами, компанія дівчат зібралася та пішла бити ровесницю з паралельного дев'ятого класу – "одна била, інші сміялися та знімали це все".

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      "Приїжджала поліція в школу, але їй нічого не зробили, вона ходить школою та сміється. Їй наплювати", – переконує юзер.

      Також він опублікував відео інциденту. На кадрах видно, як дівчина б'є ногами іншу по голові та хапає ту за волосся. Все це відбувається у світлий день посеред вулиці.

      Добрый день. Я думаю то что на этом видео оставлять просто так нельзя. Девочка с 9 класса побила девочку с паралели. После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била остальные смеялись и снимали это все. Приезжала полиция в школу,но ей ничего не сделали,она ходит и ржет по школе. Ей наплевать. Все это произошло в селе.Вишеньки. Киевская обл.Бориспольский р-н. Опубликуйте,пусть все знают что это не девочка а тварь.

      Posted by dtp.kiev.ua on Friday, 25 January 2019

      Коли тема жорстокості серед школярів набула неабиякого розголосу

      У 2017 році у Чернігові банда дівчат-підлітків побила свою ровесницю Поліну Малоштан, внаслідок чого остання опинилися у лікарні. Відео з побиттям дівчини розлетілося мережею, відтак ця справа отримала неабиякий резонанс.

      Згодом стало відомим, що нападниць було троє. Найстаршій – 19 років. На момент інциденту вона була студенткою Чернігівського педуніверситету, але, коли справа набула розголосу, забрала документи з закладу вищої освіти за власним бажанням.

      Після цього непоодинокі випадки жорстокості серед школярів почали фіксувати, як у Чернігові, так і в інших містах України. Востаннє гучний подібний випадок трапився у Києві у середині січня 2019 року, коли група підлітків проявила неабияку жорстокість щодо старшого чоловіка.

      Що говорять фахівці

      На переконання психологів, підліткової агресії не уникнути. Однак теперішнє покоління не має відчуття реальності та відповідальності за свої вчинки. І причина цьому – інтернет, комп'ютерні ігри та більшість сучасних мультфільмів.

      Жорстокість для неповнолітніх – це помста, самоствердження й самоперевірка водночас. Причин такої поведінки безліч. Та врятувати від найгіршого може лише уважність батьків.

      За словами юриста-кримінолога Анни Маляр, з першого класу діти повинні вчитися соціальним навичкам вирішення конфліктів за допомогою комунікації один із одним.

      Змалечку батьки не вчать дітей елементраним правилам безпеки. Зокрема, що кликати на допомогу – не соромно. Проблема жорстокості не ззовні, тому будь-які її прояви потрібно зупиняти одразу. В іншому разі підліток звикає вирішувати всі свої проблеми тільки силою, 
      зазначає вона.

      Психолог Віра Романова, зі свого боку, підкреслила, що підлітковий вік – період випробувань для багатьох сімей, і не всім вдається успішно його пройти. Відтак, часто в такому віці вчорашнє маленьке сонечко перетворюється на чималенького монстра, з яким не знають як поводитись рідні та близькі.

      І якщо одні підлітки просто грубіянять усім і кожному, то інші долучаються до компаній та нападають на людей.

      Як зауважила фахівець, є кілька причин такої жорстокої поведінки неповнолітніх. Перше – це організації, які поділяють фашистську ідеологію. Для того, щоб підлітку туди вступити, йому дають завдання, приміром, напасти на жінку чи чоловіка. І лише після успішного проходження такого випробування дитина стає повноцінним членом організації.

      Друге – це челенджі у соціальних мережах, які закликають до агресивних дій. Учасники таких акцій отримують певні рейтинги та навіть призи (гроші, техніка) за "найкраще" відео тижня чи місяця. Ці групи нелегко знайти в соцмережах, туди допускають лише підлітків, попередньо перевіряючи їхні сторінки.

      Третій варіант – підлітки влаштовують таку собі перевірку меж дозволеного.

      Підлітковий вік – час експериментів, коли діти не розуміють, де настає межа життя та смерті. Вони перевіряють, до якої межі можна дійти, щоб не настало покарання. Це такий собі підлітковий експеримент, суть якого полягає в перевірці – за що покарають, а за що – ні,
      – пояснює психолог

      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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