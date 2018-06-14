Одна дитина у комі, – Супрун розповіла про стан дітей, які постраждали під час вибуху в Києві

Діти, які постраждали під час вибуху в автомобілі у Києві у Святошинському районі, зараз перебувають у "Охматдиті". Одна дитина знаходиться у комі.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Twitter.

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"Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані – поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу", – розповіла Супрун.

Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу. — Уляна Супрун (@usuprun) 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, 14 червня у Києві на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух у старому автомобілі. В результаті події четверо дітей отримали поранення та госпіталізовані. Наразі не відомо, що стало причиною вибуху.