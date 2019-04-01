Одна дитина загинула та інша потрапила до лікарні внаслідок вибуху у Запоріжжі

У Дніпровському районі Запоріжжя на вулиці Вінницькій пролунав вибух, внаслідок якого одна малолітня дитина загинула, а інша потрапила до лікарні. Інцидент стався близько удень 31 березня. Імовірно, вибухнула граната.

За інформацією прес-служби Нацполіції як потерпілому, так і загиблому – приблизно по 14 років. Правоохоронці попередньо встановили, що діти 2005 та 2006 років народження гуляли вулицею Щасливою, і біля одного з багатоповерхових будинків знайшли вибуховий пристрій. За деякий час хлопець, що народився у 2005 році, вже на вулиці Вінницькій кинув його на землю перед собою.

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У підсумку стався вибух, а діти зазнали тілесних ушкоджень. Їх негайно було госпіталізовано до лікарні. На жаль, життя старшого врятувати не вдалося. Молодшому було надано медичну допомогу – наразі його життю нічого не загрожує.

На місці працювали керівництво Дніпровського відділу поліції, начальник ювенальної превенції, слідчі, вибухотехніки, кінологи та медики. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів". Її санкція передбачає обмеження волі терміном до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.