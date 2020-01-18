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      Одна дивилася на смерть іншої: нові деталі жорстокого вбивства дівчат у новорічну ніч у Києві

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      Жорстоке вбивство дівчат на Подолі в Києві: нові подробиці

      У перші дні нового 2020 року Україну шокувало жорстоке вбивство дівчат у Києві. Їх на балконі своєї квартири у Подільському районі знайшла жінка. Перед цим вона здавала своє помешкання в оренду закоханій парочці, яка несподівано вирішила з’їхати раніше.

      Як відбувалося вбивство дівчат

      Замордовані тіла дівчат лежали один на одному. Крім того, дівчата були напівроздягненими та зі зв’язаними ногами. Обох жорстоко пошматували ножем. Зокрема, на одному з тіл експерти нарахували щонайменше 10 поранень, а на тілі іншої дівчини – понад 25. Згодом стало відомим, що вбивали дівчат по черзі та примушували одну дивитися на смерть іншої, мовиться у сюжеті програми "Надзвичайні новини".

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      Увага! 18+

      Київ
      Фото з балкона квартири, де знайшли два тіла

      Загиблими виявилися 18-річна Марія Каминіна та 16-річна Єва Лисенко. Вони таємниче зникли після того, як вийшли до магазину. Коли знайшли їхні тіла, вже був другий день, як підлітків розшукували родичі.

      Журналісти з’ясували, що дорогою до магазину вони познайомилися з дівчиною їхнього віку та вдвічі старшим чоловіком. Пара запросила дівчат до себе в гості, а ті, зі свого боку, погодилися. Примітно, що сусіди не чули ані гучних криків, ані інших характерних рис святкувань. Крім того, зловмисники після вбивства знешкодили всі речові докази.

      Київ, вбивство, дівчата, поділ, Новий рік
      Загиблі дівчата – 18-річна Марія Каминіна та 16-річна Єва Лисенко

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      Що відомо про імовірних убивць

      Підозрювані 34-річний Сергій Ксьондзик і 19-річна Єлизавета Бершадська познайомилися торік улітку. До знайомства Єлизавета народила двох дітей, але покинула їх на батька. Натомість Сергій відзначився не одним злочином – від крадіжок до зґвалтування неповнолітньої. На щастя, дівчина залишилася живою, щоправда чоловік погрожував її вбити. За це Ксьондзик відсидів 10 років у в’язниці. Вийшовши на волю, він познайомився з Єлизаветою. І пара вирішила вдати з себе сучасних Бонні та Клайда – десь щось вкрали, десь когось пограбували.

      "Коли ми дізналися, що Ксьондзика підозрюють у вбивстві двох дівчат, для нас це, звісно, було шоком, проте ми не здивувалися, що саме його затримала поліція. Це – недобрий, хитрий і нахабний чоловік. Від нього всього можна чекати", – так його характеризують жителі села, де він жив. 

      Усю провину зловмисники відкидають. Зокрема, Ксьондзик каже, що ані він, ні його кохана не є причетними до цього жахливого злочину.

      Я визнаю себе винним у тому, що я захищав себе та ту людину, яка була поряд. І це був самозахист,
      – заявив він у суді.

      Ще більше вражає і мотив вбивства – дівчата поплатилися життям через свої речі: мобільні телефони, коштовності та біжутерія.

      Київ, вбивство, дівчата, поділ, Новий рік
      Підозрювані у вбивстві дівчат у новорічну ніч у Києві – 34-річний Сергій Ксьондзик і 19-річна Єлизавета Бершадська

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      Яке майбутнє чекає на Ксьондзика та Бершадську 

      Їх затримали в Одесі 6 січня. Дії зловмисників попередньо кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу: 

      • Умисне вбивство двох або більше осіб з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
        Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним з конфіскацією майна.
      • Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
        Карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

      Наразі Ксьондзик і Бершадська перебувають за гратами – на час розслідування суд обрав їїм запобіжний захід у 2 місяці в СІЗО без права внесення застави.

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Вбивство Розслідування
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