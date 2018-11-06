Одна історія. Чому імператор Карл IV став єдиним порятунком для Чехії

За результатами загального громадського опитування його визнали найвеличнішим чехом в історії. До кінця життя він сам себе запитував, чи зробив усе, що міг для своєї держави та народу. Один з найвизначніших імператорів, перед яким схилявся увесь світ –Карл IV, імператор Священної Римської імперії, король Богемії, Чехії.

Коли лінія чеських королів перервалася, їхню останню спадкоємицю Еліжку видали заміж за іноземця – Яна Люксембурзького, графа Люксембургу. Він мав стати наступним славетним королем Чехії. Проте чеські землі мало цікавили короля, а у цілому королівстві він вбачав лише скриню повну золота та монет. Та на шостому році його владарювання щось змінилося – Еліжка народила сина і Ян Люксембурзький став батьком.

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Карл IV Люксембурзький народився 14 травня 1316 року. Усі в королівстві усвідомлювали наскільки важлива ця подія – королівський рід Чехії буде продовжено. Оскільки батька часто не було поряд, Карла виховувала мати, яку він часто згадував як надзвичайно красиву та горду жінку. Саме вона навчила майбутнього короля любити свою державу та поважати славетних предків. Згодом батько відіслав хлопчика здобувати освіту у Франції та навчатися поведінки гідної короля. У Парижі маленький Карл навчався писати, читати, вивчав мови, історію та теологію. Та ніколи не забував про країну, яку йому довелося покинути.



Карлів міст у Празі

У 15 років юний Карл поїхав із батьком до Італії, на території якої велася війна. Там він навчився вбивати та вести воїнів у бій. Карл швидко призвичаївся до грішного життя поряд із батьком, допоки не прибули чеські посланці, щоб нагадати майбутньому королю про його землю, яка потерпала від голоду та безладу за відсутності пана. Тоді Карл IV прийняв рішення повернутися у Чехію, щоб стати кращим королем для свого народу. Люди святкували повернення свого короля, але країна вже не була такою, якою запам'ятав її Карл. Його мати померла, і він присягнув зробити все для того, щоб вшанувати її пам'ять та бути таким королем, яким ніколи не був його батько.

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Офіційно Карл IV став королем Богемії 26 серпня 1346 року, після смерті свого батька Яна Люксембурзького. Він був першим чеським королем, коронованим у Празі чеським архієпископом. Коронація відбулася 2 вересня 1347 року.

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