Одна історія. Чому математик Тюрінг був "головним здобувачем перемоги над Гітлером"

Алан Матісон Тюрінг – один із найвідоміших англійських математиків, логіків і криптографів. У нього було велике майбутнє, проте багато досліджень залишилися незавершеними. Він зробив неоціненний внесок у розвиток інформатики та математики, а його передчасна смерть і досі залишається предметом дискусій.

Хлопець проявляв видатні здібності до математики ще з ранніх років. У 7 років його віддали навчатися у Шернборську публічну школу, там він відзначився як прихильник точних наук, при цьому був одним із найгірших учнів у класі із гуманітарних предметів.

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Разом зі своїм найкращим другом – Крістофером Моркомом – збирався вступати до Кембриджського університету, хоча після закінчення школи був одним із останніх у списку успішності учнів.Під час вступу в університет балів майбутній вчений таки не добрав, але відмовлятися від цілі не збирався. У 1929 році його друг Крістофер помер через туберкульоз.

Це була велика трагедія для Алана. Проте саме через цей випадок він не покинув спроби пов'язати своє життя із іменем саме цього навчального закладу і вступив до Королівського коледжу Кембриджа. Там він навчався три роки під керівництвом відомого математика Годфрі Гарді.



Алан Матісон Тюрінг

У 1936 році Тюрінг розробив проект пристрою, що має всі основні властивості сучасної інформаційної системи: програмне керування, пам'ять і покроковий спосіб дій. Він отримав назву "Машина Тюрінга". Під час Другої світової війни Алана Тюрінга запросили працювати в Урядову школу кодів та шифрів – Блечлі-Парк. Там він очолив одну із п'яти груп, які займалися розшифровкою закодованих німецькою шифрувальною машиною "Еніґма" повідомлень військово-морських та повітряних сил Німеччини.

На початку 1940 року він розробив машину, яка дозволяла читати повідомлення повітряних сил. Дешифрувальний пристрій отримав назву "Бомба" через характерний звук обертання механічних барабанів, схожий на цокання годинника. А вже через півроку йому вдалося зламати і складніший код – військово-морських сил. Завдяки досягненням у зламуванні шифрів Черчилль назвав Тюрінга "головним здобувачем перемоги над Гітлером".



Математик розробив машину, яка дозволяла читати повідомлення повітряних сил

Після війни Алан працював у шифроаналітичному бюро та Манчестерському університеті, очолював проект створення комп'ютера – першої обчислювальної машини і працював над теоретичним вченням розвитку форм живих організмів. У нього було багато перспективних ідей для досліджень і мрій. Проте всі вони залишилися незавершеними і нездійсненими.

Чому передчасна смерть математика і досі залишається предметом дискусій – дивіться у програмі.