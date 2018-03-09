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Одна історія. Чому Рузвельт на два роки забув про політику і став фермером

Одна історія 18:48, 9 березня 441 Читать новость на русском

Теодор Рузвельт – один з найбільш впізнаваних та найбільш відомих політиків Америки. Відомий не лише реформами, а й своєю мужністю та силою волі протягом усього життя. Він прагнув, аби США стали світовою та владною країною. І цю свою мрію таки втілив у життя.

Народився майбутній американський президент 27 жовтня 1858 року в Нью-Йорку у багатій освіченій сім’ї. Династія Рузвельтів була знаною у місті. Батько Теодора мав авторитет вельмишановної людини, володів своїм бізнесом з оптової продажі скла. Його мати, Марта Буллох Рузвельт, походила з аристократичного роду. Сім’я Марти — плантатори зі штату Джорджія.

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З самого дитинства маленький Рузвельт страждав від короткозорості та астми і загалом часто хворів. Через проблеми із зором хлопця навчали вдома, сім’я наймала йому приватних вчителів. Вивчаючи різні науки, найбільше до душі юнаку припала філософія та література.

Маленький Тедді та інші троє дітей в родині Рузвельтів росли в батьківській любові, але Теодору старшому не подобалася фізична слабкість сина. Батько сімейства говорив, що в людині головне не тільки розум, а й тіло, тому намагався зробити хлопчика сильним та мужнім. Він не примушував сина виконувати усі його забаганки, а привчав завжди робити вибір. Майбутній президент США обрав важкий шлях, що складався зі щоденних тренувань, які, завдяки залізній волі хлопчика, позбавили його фізичних недоліків.

Теодор Рузвельт

Завдяки розумовим здібностям і приватним учителям Рузвельт без особливих зусиль вступив до одного з найкращих університетів США — Гарварду. Ще будучи студентом Теодор захопився політикою і приєднався до Республіканської партії. З 1882 року він став членом законодавчого органу штату Нью-Йорк.

Яка трагедія мало не змусила Рузвельта відмовитись від політики і стати фермером – дивіться у програмі.

Теги: Новини США Одна історія Історія
Джерело: 24 Канал
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