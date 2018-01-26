Одна історія. Кому Бетховен роздратовано заявив "Таким свиням я грати не буду!"

Людвіг ван Бетховен – німецький композитор і виконавець, представник "віденської класичної школи" разом з Гайдном і Моцартом. Музикант, який наприкінці свого життя залишився без головного інструменту – слуху, і грав, слухаючи серцем, ритм якого чув.

Людвіг ван Бетховен народився в грудні 1770-го в місті Бонн. Музика була сімейною традицією у родині: його дід і батько співали у капелі. До того ж батьку Людвіга не давали спокою успіхи молодого віртуоза Моцарта, тому він часом силою змушував 4-річного сина годинами сидіти за фортепіано і заучувати вправи на скрипці. У 13 років Бетховен вже написав три сонати для клавесина, а коли йому виповнилося 16, заживши популярності у рідному Бонні, юний талант подався до Відня. Прослухавши імпровізацію Бетховена, Моцарт вигукнув: "Він всіх змусить говорити про себе!"

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Того ж року помирає мати Людвіга, і він вимушений взяти на себе всю відповідальність за сім’ю. Композитор влаштовується до місцевого оркестру. Та за два роки хоче відновити навчання і остаточно переїжджає до Відня. Там він займається спершу з Гайдном, а згодом сам обирає собі за наставника Сальєрі.

Людвіг ван Бетховен

Бетховен у грі сміливо протиставляв крайні регістри, охоплюючи усю клавіатуру, хоча в той час грали в основному в середньому. Він широко використовував педаль (до неї тоді теж зверталися рідко), вживав масивні акордові співзвуччя. По суті, саме він створив фортепіанний стиль, далекий від вишукано-мереживної манери клавесиністів. Бетховен також сильно вирізнявся своїм зовнішнім виглядом серед тогочасної інтелігенції. Він недбало одягався і не зачісував волосся.

Бетховен ніколи не грав за примусом знаті, а одного разу перервав свій виступ через сторонні розмови у залі. "Таким свиням я грати не буду!" – категорично заявив маестро, і жодні вибачення та вмовляння не допомогли.

Чому Бетховен так обурювався можновладцям – дивіться у програмі.