Одна історія. Таємничий рятівник: чому британці так віддано вірять у легенду про короля Артура

Король Артур – герой древніх легенд та благородний правитель складної епохи Британії, непереможний у боях та мудрий у своїх рішеннях. Коли у королівстві панували хаос і війни, його обрали королем усіх часів.

Артур і його легендарні лицарі відбивали напади варварів й принесли мир на землі Англії. За легендами, це був темний вік, подібного якому не було впродовж наступних століть. Та питання чи існував Артур насправді й до сьогодні турбує істориків та дослідників усього світу.

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У літописах тих часів є прогалина, яку чудово можна заповнити постаттю короля Артура. Більшість жителів Англії вірять, що за легендами стоїть реальна особистість, хоча жодних доказів цьому не існує.

Історії про короля Артура беруть свій початок із Британії V століття нашої ери. Впродовж 400 років ця територія була окупована Римською імперією, хоча бриттам це було лише на руку. За час окупації в Британії з'явилися хороші дороги, вигідні торговельні умови, а також захист від набігів сусідських племен.



Король Артур у народній творчості

Проте в V столітті римські війська були відкликані на континент, тож бритти залишилися сам на сам із жадібними сусідськими племенами. До того ж, в країні почалися внутрішні чвари та міжусобиці.

Орди варварів нападали з моря і суші, ірландці грабували прибережені поселення. Тоді бритти покликали на допомогу німецьких наймитів, а також військо саксів.



Бритти залишилася віч-на-віч зі своїми ворогами

Проте цей крок спрацював проти самих бриттів, адже сакси вирішили, що такі землі не завадять і їм. Англосаксонські племена швидко заполонили всю Британію. Проте до кінця V століття саксів дивним чином вдалося стримати й навіть суттєво відкинути назад.

Однією із версій зупинки вторгнення саксів є поява невідомого героя, таємного рятівника, який допоміг прогнати загарбників. Багато хто вірить, що саме цей випадок взятий за основу легенд про короля Артура.

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Існує декілька версій щодо того, ким був цей таємничий лицар – мандрівником, хоробрим корінним жителем чи колишнім військовим римлянином, який залишився захищати населення після того як все військо покинуло острів.

Ці теорії не знайшли підтвердження, як і здогадка про те що цією особистістю, яка врятувала острів був король Артур.



Король Артур у сучасній творчості

Перша повна, хоч і вигадана біографія короля Артура, з'явилася аж у 1138 році в книзі "Історія королів Британії". Там він вперше названий "королем", який переміг саксів і створив імперію з Британії, Ірландії, Ісландії, Норвегії та Галії.

Також там вперше з'являються згадки про батьків короля, його дружину Ґвінеру, знаменитий меч Екскалібур, загибель Артура та його поховання.



Меч короля Артура Ескалібур у сучасній творчості

Автор писав про Артура як про історичного персонажа "Історії королів Британії", але сам цей твір написаний з явними елементами не історичних, а міфічних відомостей. Тобто в "Історії королів Британії" є чимало фантастичних вигадок, які дозволяють зарахувати її скоріше до міфологічного епосу, аніж до літопису.

Для жителів Британії король Артур є однією з найважливіших історичних постатей, чимало людей вірять у його існування.Вони пишаються найхоробрішим королем в історії, знімають про нього фільми, всіляко наслідують й вірять, що коли Британії знову буде потрібна допомога, король Артур повернеться до них.

Про Круглий стіл короля Артура та його лицарів – дивіться у програмі.