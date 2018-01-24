Одна історія. Ван Гог – один з найвідоміших художників поряд із Леонардо да Вінчі та Пабло Пікасо

Спочатку молодший клерк у художній фірмі, тоді вчитель, продавець книг і проповідник – Вінсент перепробував не один фах до того, як у 27 років стати художником. Його рішення назавжди змінить історію мистецтва.

Вінсент ван Гог народився 30 березня 1853 року в селі Гроот-Зюндерт у Нідерландах. В 11 років малого Вінсента переводять з його сільської школи до інтернату в іншому місті. Далеко від дому він почувався нещасним, час від часу малював, але не проявляв особливого художнього таланту. Коли йому виповнилося 13 років, Вінсент пішов у середню школу в Тільбурзі, де він отримував хороші оцінки, особливо з мов. Але на половині другого навчального року з невідомих причин назавжди покинув навчання.

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Дядько Вінсента підшукав 16-річному племіннику роботу стажера у своїй художньо-торговій фірмі. Ван Гога направили до гаазької філії, згодом він потрапив до Лондона. Тут майбутній митець відкрив для себе авторитетні мистецькі установи – Британський музей і Національну галерею, та захопився творами так званих "селянський живописців", таких як Франсуа Мілле та Жюль Бретон.

Проте більшу частину свого життя голландець Ван Гог прожив у Франції. Паризький період був найбільш релігійним. Листи, які він писав своєму братові Тео в цей час, наповнені біблійними цитатами та звітами про церковні служби і проповіді. Незважаючи на жвавий інтерес до мистецтва, Вінсента дедалі менше захоплює його робота в художній фірмі, тому за рік він звільняється.



Один із найвідоміших автопортретів Ван Гога

Ван Гог повертається до Англії і спершу безоплатно працює помічником вчителя у школі-інтернаті для хлопчиків у Рамсгейті. Пізніше він знайшов собі заробіток в приватному освітньому закладі, проповідував, але ця робота була безперспективною. Провівши Різдво вдома, за порадою батька, він не став повертатися до Англії і влаштувався продавцем книг у містечку поблизу Роттердама.

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Його знову починає цікавити релігія, і батьки, стурбовані невизначеністю 24-річного сина, погоджуються з його рішенням вивчати теологію. Оскільки Ван Гог не закінчив школу, то йому спершу потрібно було скласти вступний іспит. Але навіть за підтримки і допомоги родичів, йому самому бракувало дисципліни для навчання. Вінсент віддавав перевагу прогулянкам сільською місцевістю. Тому нікуди так і не вступив.

Чи вдалося Ван Гогу здобути релігійну освіту та що вплинуло на його вибір стати художником – дивіться у програмі.