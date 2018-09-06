Одна історія. "Він – це і є океан" – найцікавіші факти про видатного дослідника підводного світу

"Він – це і є океан" – так говорять про видатного дослідника, режисера та винахідника Жак-Ів Кусто, який присвятив 60 років свого життя дослідженню підводного світу.

Майбутній дослідник Жак-Ів Кусто, що народився 11 червня 1910 року в невеликому французькому містечку Сент-Андре-де-Кюбзак, ще з юного віку цікавився морем. У 20 років він закінчив морську школу і вступив у військово-морську академію.

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У 1936 році Кусто став інструктором на крейсері Сюфрен. Саме з нього він здійснив своє перше занурення у водонепроникних окулярах, після якого зрозумів, чому він присвятить своє життя. Через рік Кусто одружився із Сімоною Мельхіор, яка впродовж усього подружнього життя підтримувала захоплення чоловіка і всіляко допомагала йому.

Перший власний корабель у Кусто з’явився у 1950 році – це був легендарний "Каліпсо", який супроводжував дослідника чи не у кожну його експедицію.



Власний корабель Кусто "Каліпсо"

Після трьох років експедицій до Кусто прийшла справжня слава. У 1953 році він разом із Фредеріком Дюма написав книгу, що стала бестселером. Ця книга мала назву "У світі безмовності". Він же ж став режисером знятого за її мотивами фільму – першої документальної стрічки, яка отримала "Золоту пальмову гілку", а згодом і премію "Оскар".

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У шлюбі з Сімоною в Кусто народилося двоє синів, які стали його вірними помічниками. Та ця допомога вилилася і у одну з найбільших трагедій у житті дослідника. У 1979 році загинув молодший син Кусто – Філіп – який допомагав батькові зі зйомкою його чергового фільму про підводний світ. Трагедія сталася під час перевірки літака, який був нещодавно відремонтований.



Жак-Ів Кусто та Сімона Мельхіор

Усі випробування проходили ідеально, допоки Філіп не здійснив посадку. Ніс гідроплану відразу пішов під воду. Весь екіпаж, що перебував на борту залишився неушкодженим, окрім молодшого сина Кусто. Він зник у безмежних глибинах, його оголосили зниклим безвісти, а тіло так і не знайшли.

Згодом від раку померла й дружина Кусто. Вдруге Кусто одружився у 1991 році, через рік після смерті першої дружини. Його обраницею стала жінка на ім’я Франсіс Тріплет, а через деякий час після одруження Кусто зробив сенсаційну заяву про те, що у них є двоє спільних дітей, які народилися задовго до смерті першої дружини дослідника.

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Завдяки Жак-Іву Кусто, його винаходам та дослідженням, ми сьогодні знаємо так багато про неймовірне життя, що вирує глибоко під водою. Перший акваланг, який Кусто винайшов ще у 1943 році, і до сьогодні є прототипом сучасного спорядження.



Французький дослідник Жак-Ів Кусто

Жак-Ів був захоплений підводним світом і серйозно переймався наслідками людського втручання у його середовище. Так у 1981 році він заснував некомерційну організацію з охорони морського середовища "Фонд Кусто", яка діє донині.

Помер найвідоміший дослідник "блакитного континенту" у віці 87 років. Його фільми та книги, присвячені підводному світу, і досі залишаються на вершині популярності, адже ніхто не може розповісти про океан краще, ніж людина, яка і є цим океаном.