Одна історія. Як Амелія Ергарт надихнула жінок на боротьбу за рівні права

Амелія Ергарт – це найвідоміша жінка-авіатор, перша льотчиця, яка перелетіла Атлантичний океан. У неї були визнання та слава, а її таємниче зникнення і досі хвилює істориків та дослідників із усього світу.

Амелія Ергарт народилася 24 липня 1897 року у Атчісоні штаті Канзас. Вона з дитинства захоплювалася спортом – була чудовою наїзницею, плавала, грала в теніс і стріляла із подарованої батьком гвинтівки 22 калібру. Взимку 1917 року Амелія приїхала у Торонто, відвідати свою сестру. В Канаді дівчину вразила зустріч із пораненими солдатами, які прибули із фронтів Першої світової війни.

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Під враженнями від побаченого Амелія вирішила не повертатися додому, а залишитися у військовому госпіталі, щоб допомагати із реабілітацією поранених. Вона записалася на курси медсестер і пішла у військовий шпиталь. До кінця війни здобутий досвід схиляв дівчину присвятити своє життя медицині, проте недалеко від шпиталю був розташований військовий аеродром. Амелія відвідала кілька авіашоу, після чого зацікавилася авіацією, саме це захоплення змінило її подальшу долю.



Амелія Ергарт

Вперше Ергарт піднялася у небо у 1920 році, це був короткий десятихвилинний політ, а дівчина була лише пасажиром. Відчуття польоту настільки захопили Амелію, що вона почала відвідувати уроки пілотажу. Її першим інструктором була Аніта Снук – одна з небагатьох у ті роки жінок-льотчиць. Уроки коштували недешево, тож щоб їх оплатити Амелія багато працювала. За час навчання вона встигла змінити кілька професій – від фотографа та кінооператора до автомеханіка та водія вантажівки. Паралельно Амелія намагалася дізнатися все можливе про авіацію.

Влітку 1921 року Амелія придбала свій перший літак – яскраво жовтий біплан, якому дала назву "Канарейка" через його забарвлення. Вже наступного року Ергарт встановила свій перший світовий рекорд – вона піднялась на висоту 4300 метрів, вище не вдавалося тоді жодній жінці-пілоту.



Вперше Ергарт піднялася у небо у 1920 році

У 1927 році, після перельоту Чарльза Ліндберга через Атлантичний океан, багата американка Емі Гест, що жила в Англії висловила інтерес до того, щоб стати першою жінкою, яка перетне повітрям Атлантику. Переліт мав символізувати дружбу між Великою Британією та США. Для цього перельоту закупили трьохмоторний "Фокер" F-VII, який назвали "Дружба" і найняли пілота Вілмера Стульца. Проте родичі Гест змусили її відмовитись від польоту, тоді жінка почала пошуки відповідної жінки-пілота, яка могла б здійснити цей переліт. За її словами це мала бути "американка, яка вміє пілотувати літак, має привабливу зовнішність і приємні манери". Тож цією жінкою стала Амелія Ергарт.



Влітку 1921 року Амелія придбала свій перший літак

Літак вилетів із Ньюфаундленда 17 червня 1928 року і перетнув океан за 20 годин 40 хвилин. Він здійснив посадку поблизу узбережжя Англії в Беррі-Порте. Ергарт перебувала на борту лише як пасажира, після посадки вона сказала журналістам: "Мене просто везли, як мішок із картоплею!" Проте це мало цікавило публіку, єдиним фактом, на який усі звертали увагу було те, що Ергарт стала першою жінкою, яка перелетіла Атлантику. Ця подія стала початком блискучої кар’єри Амелії в авіації. Після цього Ергарт написала книгу під назвою "Двадцять годин 40 хвилин".

Які ще рекорди встановила Амелія Ергарт – дивіться у програмі.