Одна історія. Як бідняку Вандербільту вдалося побудувати судноплавну імперію і заробити мільйони

Корнеліус Вандербільт – моряк і віртуозний бізнесмен, який пройшов шлях від бідняка до засновника судноплавної імперії і життя справжнього мільйонера.

Корнеліус Вандербільт народився 27 травня 1794 року в бідній сім'ї на родової фермі на Стейтен-Айленді четвертим, а загалом у родині було дев’ятеро дітей. Хлопець пішов зі школи в 11 років і став допомагати своєму батькові, який працював поромником у морі.

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Зовсім скоро він вирішив стати моряком і повідомив про це матері за місяць до свого 16-річчя. У відповідь вона зробила йому ділову пропозицію: зорати і засіяти на їхній фермі кам'янисту ділянку у 8 акрів, після чого хлопець отримає від неї в борг 100 доларів на покупку судна. Корнеліус прийняв пропозицію і виконав всі умови.

Так, у 16 років він став власником невеликої баржі. Спочатку Вандербільт перевозив пасажирів через затоку за 18 центів з людини. До кінця року він вже віддав матері борг і навіть поклав до сімейного бюджету понад тисячу доларів.

За рік Вандербільт віддав матері борг (ілюстрація)

У 19 років Корнеліус Вандербільт одружився на сусідці Софії Джонсон. Жінка була не менш вольовою і цілеспрямованою, ніж він сам. Вона теж брала участь в бізнесі: купила готель в одному з перевалочних пунктів, де зупинялися на ночівлю пасажири.

Коли у США оголосили війну Англії, Вандербільт не розгубився і домігся від федерального уряду ексклюзивного права на водні перевезення між Нью-Йорком і захисними фортами, які побудували навколо міста. Він зміг налагодити судноплавство по річці Гудзон, і вже згодом став заробляти на цьому тисячі доларів.

Як Вандербільт обхитрив конкурентів і згодом заснував власну справу – дивіться у програмі.