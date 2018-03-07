Одна історія. Як до Європи потрапила епідемія, що посіяла жах в середньовічному суспільстві

"Чорна смерть" – друга пандемія чуми, що звалилася на Європу у 1347 році і за п'ять років "скосила" від чверті до третини її населення. Подекуди смертність сягала 97% і люди вмирали цілими селами. Охопивши спочатку Китай та Індію, чума проникла в Європу разом з монгольськими військами і торговими караванами.

Пандемія повторювалась ще багато разів у менших масштабах. Інфекційним агентом епідемії була чумна паличка Yersinia pestis. Це підтвердили генетичні дослідження залишків жертв "Чорної смерті", звіт про які опублікували у 1998 році.

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Що викликало чуму? Причин кілька, і одна з них – екологічна. XIV століття було часом глобального похолодання після століть теплого і волого періоду: зміна клімату, природні катаклізми, низька врожайність, голод, і, як наслідок, недоїдання і зниження імунітету у людей зробило їх вразливими до хвороби. Незадовго до чуми старий континент вразили страшні епідемії віспи і прокази, що також послабило імунітет тих, хто вижив, і натомість став жертвою чуми.



Чумний лікар (Гравюра Пауля Фюрста, 1656 рік)

Крім екологічних передумов, поширенню чуми посприяли військові лиха: у Франції вирувала війна, пізніше названа "Столітньою". В Італії продовжували ворогувати між собою гвельфи і гібеліни, в Іспанії йшли внутрішні чвари і громадянські війни, над частиною Східної Європи було встановлено монголо-татарське іго. Злидні і велика кількість біженців із зруйнованих війною областей, пересування величезних армій і жвава торгівля стали неабиякими каталізаторами.

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Необхідною умовою підтримки епідемії є досить висока щільність населення. Купчення людей, змушених часто тулитися в одній кімнаті або, в кращому випадку, в одному будинку, у середньовіччі не піклувалися про профілактику захворювань.

Які корективи внесла "Чорна смерть" в столітні європейські традиції – дивіться у програмі.