Одна історія. Як харизматичний Елвіс Преслі став королем рок-н-ролу

Американський співак і актор, лауреат трьох премій Греммі, король рок-н-ролу, надзвичайно харизматична та неповторна особистість, його обожнювали мільйони, називали співаком атомної сили – Елвіс Аарон Преслі.

Хлопець із ранніх років цікавився музикою і любив співати, тож на 11-річчя отримав у подарунок від батьків – свою першу гітару, яка дала поштовх Елвісу займатися улюбленою справою, і згодом принесла йому світову славу.

Після закінчення школи, у 1953 році, коли Елвісу виповнилося вісімнадцять, він у фоностудії Сема Філліпса записує за вісім доларів свою першу платівку із піснями виконаними під гітару "Щастя моє" (My Happiness). Після цього Елвіс почав виступати у клубах та організував декілька власних концертів.



Легендарний співак Елвіс Преслі

Влітку 1954 року Преслі почав виступати разом із музикантами Скотті Муром і Білом Блеком, звалися вони колективно "Blue Moon Boys". Ці виступи та нові сингли сприяли популярності співака в національному масштабі, вже через рік сингл "I Forgot To Remember To Forget" зайняв перше місце в хіт-параді у категорії кантрі в журналі "Білборд".



Елвіс Преслі – секс-символ XX століття і король рок-н ролу

1956 рік приніс Елвісу світову славу, в цей час виходять нові його сингли "Heartbreak Hotel", "Blue Suede Shoes" і "I Want You, I Need You, I Love You" та відбуваються перші телевиступи, що викликали шок в Америці й миттєву любов американських підлітків: музика, одяг, рухи, манери та молодість Елвіса – все це було несхоже на звичайних виконавців кантрі чи традиційних естрадних співаків.

Окрім музики, Елвіс завжди був прихильником і акторської майстерності, хотів зніматися в кіно, а його популярність відкрила йому шлях у Голлівуд. Першим фільмом за участю Преслі став «Ніжно мене люби», прем'єра якого відбулася 15 листопада 1956 року. Преслі грав другорядну роль і виконав лише чотири короткі пісні, але того тижня мільйони глядачів йшли у кінотеатри саме через Елвіса. Давня мрія стати актором здійснилася.



Елвіс Преслі з дитинства хотів зніматися в кіно

Після армії стали даватися взнаки проблеми зі здоров'ям, оскільки Елвіс Преслі багато років був залежний від офіційно прописуваних ліків, які стали для нього наркотиками. Важливо те, що сам співак абсолютно не вважав всі ці ліки наркотиками, бо вони видавалися за рецептами його лікарів, тому Преслі не усвідомлював проблему.

Одного ранку Преслі прийняв дозу заспокійливих ліків, та коли заснути не вдалося, через кілька годин прийняв ще одну дозу, яка, очевидно, виявилася критичною. Після цього він провів якийсь час читаючи книги у ванній кімнаті.

Близько другої години дня, 16 серпня, Олден, прокинувшись і не виявивши Елвіса в ліжку, пішла у ванну кімнату, де знайшла його бездиханне тіло на підлозі. Вона викликала "швидку допомогу", що доставила Преслі в реанімацію. О четвертій годині дня було зроблено офіційну заяву про смерть унаслідок серцевої недостатності.

Елвіс Преслі ось вже більше ніж 40 років залишається одним з найвідоміших осіб світової поп-культури. Його маєток Грейсленд є другим у США після Білого дому місцем за відвідуваністю туристів (близько 600 тисяч людей на рік).

Про історію становлення Елвіса Преслі як легендарного короля рок-н-ролу – дивіться у програмі "Одна історія".