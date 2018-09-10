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Одна історія. Як Марія Склодовська-Кюрі змушена була працювати гувернанткою, щоб стати вченою

Одна історія 91 Читать новость на русском

Вона першою дослідила явище радіоактивності і відкрила невідомі тогочасній науці радіоактивні елементи. Вона стала першою жінкою, яка захистила у Сорбонні докторську дисертацію. Першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, а також першою і єдиною із вчених, хто удостоївся цієї нагороди двічі. Марія Склодовська-Кюрі – найвідоміша жінка-науковець у світі.

Народилася вчена 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія мала від кого перейняти любов до науки – її батько викладав у гімназії фізику, а мати була у ній директоркою. Вже з юного віку дівчина почала працювати лаборантом у лабораторії свого двоюрідного брата, де її захоплення наукою щораз зростало.

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Марія прагнула навчатися в університеті, але наприкінці 19 століття такі мрії були практично нездійсненними. Під час російського правління в Польщі діяла заборона на вступ жінок до Варшавського університету. Але дівчина не здавалася. Разом зі своєю старшою сестрою – Бронеславою – вони домовилися про взаємодопомогу одна одній. Відтак, першою на навчання в медичний інститут в Париж поїхала старша сестра, а Марія влаштувалася гувернанткою і впродовж п’яти років матеріально її підтримувала.

Коли навчання сестри закінчилося, Марія також подалася до Франції і вступила на факультет природничих наук Паризького університету.

Марія Склодовська-Кюрі
Марія Склодовська-Кюрі

Після закінчення університету Марія Склодовська познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком П’єром Кюрі. Спільне захоплення фізикою швидко зблизило молодих науковців, і через рік вони одружилися.

Наше життя було повністю присвячене науковій роботі, і наші дні минали в лабораторії. Ми жили дуже дружно, наші інтереси у всьому збігалися: теоретична робота, дослідження в лабораторії, підготовка до лекцій або до іспитів. За 11 років нашого спільного життя ми майже ніколи не розлучалися,
– говорила пізініше Кюрі. 

У 1896 році французький фізик Анрі Беккерель виявив, що урановим сполукам властиве глибоко проникливе випромінювання. Це загадкове явище дуже зацікавило Марію і вона розпочала його вивчення.

Як власне ж відкриття Кюрі забрало в неї життя – дивіться у програмі. 

Теги: Одна історія наука
Джерело: 24 канал
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