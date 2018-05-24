Одна історія. Як перший геній кіно Жорж Мельєс відкрив спецефекти в кіноіндустрії

Чи могли б ви коли-небудь подумати, що одного дня на світ з’явиться людина, яка змінить реальність довкола: зможе якимось чином направити на вас потяг або за одну секунду перенести вас з Києва у Піренеї.

Не думала про це і сім’я молодого промисловця з Парижа, у якої щойно народився первісток — Марі-Жорж-Жан Мельєс.

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Мельєс став однією з ключових постатей світового кінематографу. Якось, скориставшись сімейним статком, Мельєс придбав невеликий театр ілюзії. У театрі переважно виступали фокусники та ілюзіоністи — звичні для тієї епохи циркові шоу. Можливо, у Мельєса з'явилася мрія стати хазяїном і режисером справжнього, великого театру, схожого на знаменитий на той час театр “Шатель”. Але не усі мрії легко втілити в реальність, юнак не мав коштів для реалізації свого задуму, натомість, добре розумівся на пантомімах, клоунадах та витончених магічних фокусах. Тож довгий час Жорж залишався у театрі лише глядачем.



Марі-Жорж-Жан Мельєс

Якось прогулюючись однією з вузьких вулиць Парижа власник театру натрапив на дивне дійство: люди розвішували біле полотно на стіні і мало відбутися щось незвичайне. Так і сталося, адже це була прем’єра фільму братів Люм’єрів “Прибуття потяга”. Такі примітивні для сучасності фільми без довжелезних титрів та сцен із підтекстами, наприкінці XIX століття здавалися чудом.

Мельєс теж був вражений, хоча і знав, що люди швидко звикають до вражень.Аби дарувати людям нові відчуття, він щомісяця шукав для свого театру нових учасників, але і до нових фокусників, гіпнотизерів та клоунів публіка швидко втрачала інтерес. Довгий час Марі-Жан знімав фільми з такими ж сюжетами, які пропонували своїй аудиторії брати Люм’єри, сьогодні це назвали б плагіатом. Напевно, Мельєс взагалі не думав про яку-небудь ідентифікацію своїх фільмів, бо їх головним завданням було розважати публіку, яка платила за квитки.

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Через кілька місяців, переглядаючи плівки, Мельєс помітив, як набитий людьми омнібус на екрані раптом перетворився на чорний автомобіль. Він дуже здивувався, але згодом побачив, що плівка в апараті на хвилину зупинилася, "заїла", і за цей час омнібус проїхав далі та поступився місцем. Це був перший кінотрюк, відкритий в історії кіно. І, можливо, саме тоді Мельєс збагнув, що його мрія про справжній театр може стати реальністю. Кінематограф виявився неймовірним видовищем, кращим за будь-яке мистецтво.

З цього моменту Жорж кинув все і занурився у світ кіно. Задля цього він навіть збудував першу у світі кіностудію з величезним скляним дахом. У студії була велика сцена, схожа на театральну, перед нею непомітно стояла камера. Десятки художників малювали все нові і нові декорації для нових фільмів.



Мельєс першим створив спецефекти в кіноіндустрії

Актори з театру, а іноді випадкові перехожі брали участь у зйомках. За тиждень відзнімали по три-чотири десятихвилинні стрічки із чудесами: з'являлися і зникали чарівники, феї, на сцену падав сніг, було виверження вулкану, тонули кораблі, з’являлися картини підводного світу, зняті через акваріум. Нарешті Мольєс знімав фільми за своїми сценаріями, і це йому добре вдавалося.

Кіностудія почала приносити Мольєсові значні прибутки. Глядачі, які звикли до газетного чтива, тепер жадали рухливих картинок та нового подання інформації. Нові режисери та актори змінили усю кіноіндустрію, усе кіно відзняте дотепер глядачі вмить забули. Вже 1912 року для сучасників, за винятком дітей, фільми Мельєса здавалися архаїчними та незрозумілими. Тож на такій ноті французький режисер закінчив свою кар’єру і відзняв свій останній фільм "На завоювання полюса ". Студія збанкрутіла, Жорж заліз у борги. І тільки тоді Мельєс взяв камеру і вперше вийшов з нею за двері свого скляного театру.

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Ім'я Жоржа Мельєса можна зустріти в усіх посібниках історії кіно. Він винайшов кінотрюк і ввів його в повсякденну практику кінорежисерів. Хоча сьогодні такі ефекти здаються смішними і примітивними, але тоді мініатюрна балерина на столі або величезна голова поруч зі звичайною людиною здавалися справжніми чарами. Мельєс першим почав використовувати макети і театральну машинерію. Таким чином, його новаторські методи стали витоком усіх спецефектів у кіно.

Навіть творці "Зоряних воєн" зізнавалися, що їм вдалося зробити фільм настільки цікавим тільки завдяки впровадженням Мельєса. Але це вже зовсім інша історія.

Більше про долю жоржа Мельєса – дивіться у програмі.