21:31
2 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін в
Вєсті Кремля
23:41, 1 лютого
Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка
Вєсті.UA
20:58, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Одна історія
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одна історія. Як Рудольфу Дизелю вдалося докорінно змінити життя людства

Одна історія 19:12, сьогодні 374 Читать новость на русском

Він винайшов двигун внутрішнього згоряння, змінивши долю людства. Та цей винахід не приніс йому щастя. За однією з версій, саме за свою винахідливість інженер і поплатився життям, потонувши у бурхливих хвилях Ла-Маншу. Однак це все лише теорії та здогадки. То яким насправді було життя Рудольфа Дизеля, німецького генія, ім'ям якого ми називаємо двигун та вид палива.

Народився майбутній винахідник 18 березня 1858 року в Парижі, у родині Теодора Дизеля та Елізи Штробель. Батько займався видавництвом книг і справи його йшли непогано, поки у 1870 році не розпочалася франко-пруська війна. Німці наступають на Париж, і родина Дизелів переїжджає до Лондона. Однак досить швидко батьки відправляють свого 12-річного сина в німецьке місто Аусбург, де живуть його тітка і дядько. Там юний Рудольф вступає до королівського земського училища, а через два роки стає студентом технологічного коледжу.

Читайте також: Одна історія. Як Джон Рокфеллер змінив світову історію

Йому подобається студіювати математику, фізику, точні науки. У свої 16 Рудольф вже знає, з якою професією готовий пов'язати майбутнє. За старанність у навчанні він отримує стипендію від королівського Баварського технологічного інституту – престижного вишу тогочасної Німеччини, і чималу винагороду в 500 гульденів. Однак батьки виступають проти того, щоб юнак продовжував навчання.

І хто його знає, у якому б напрямку пішов розвиток техніки, якби Рудольф послухав батьків та пішов на роботу, а не до інституту.

У той час великі європейські та американські міста часто стикалися з проблемою недостатньої інфраструктури. Населення Парижа, Нью-Йорка, Берліна, Мюнхена постійно зростало, і виникала потреба у збільшенні транспортних перевезень. Тоді продукти харчування – хліб, молоко, м'ясо –розвозили кінними екіпажами. Восени 1872 року епідемія кінного грипу в буквальному сенсі паралізувала міське життя у США: американці просто не мали змоги доставляти харчі, тож винахідники почали мізкувати над тим, як виробити недорогий двигун та назавжди покінчити з архаїчним кінним транспортом.

Двигун Рудольфа Дизеля
Двигун, який розробив Рудольф Дизель

На той час вже існував паровий двигун, який відповідав потребам залізничного транспорту тієї епохи, однак через складність обслуговування та габарити не міг стати рушійною силою для автомобілів.

Читайте також: Одна історія. Як 12 секунд польоту принесли всесвітню славу братам Райт

Вчені писали цілі трактати про необхідність невеличкого двигуна внутрішнього згоряння. Рудольф Дизель почув про ці ідеї на одній лекції з термодинаміки. Слова викладача закарбувалися у голові хлопця, який стрімголов кинувся втілювати теорії в життя.

Як Дизелю вдалося розробити двигун внутрішнього згорання та як цей винахід змінив світ – дивіться у програмі.

Теги: Одна історія Історія Австрія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 21:03 "Довга рука нашої армії": коли і куди полетять українські ракети
Катерина Петренко 583
Готівковий курс валют 2 лютого: євро знову лізе вгору
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 2 лютого: євро знову лізе вгору
401
сьогодні, 20:02 "Бандерівський" закон: як Україні вийти переможцем із ситуації
Яніна Ткачук 846
Історична недоторканність у законі, або Як Польща спалює мости з Україною, США та Ізраїлем
сьогодні, 19:00 Історична недоторканність у законі, або Як Польща спалює мости з Україною, США та Ізраїлем
Борис Немировський 1044
Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
сьогодні, 18:00 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 462
Як Саакашвілі прорвався через кордон: з’явилось відео
 10 вересня 2017 , 20:58
Мати важкохворої Власової оприлюднила останні подробиці життя співачки
23 листопада 2017 , 03:47
Це стовідсотковий агент Кремля, – Приходько про Савченко
 23 жовтня 2017 , 10:50
Одна історія. Кому Бетховен роздратовано заявив "Таким свиням я грати не буду!"
 27 січня , 00:09
Одна історія. Що змусило учасників Хрестових походів зважитись на масове вбивство
 23 грудня 2017 , 20:24
Одна історія. Як Олександр Македонський мало не лишився без армії через авантюризм
 24 грудня 2017 , 23:14
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук