Одна історія. Як Рудольфу Дизелю вдалося докорінно змінити життя людства

Він винайшов двигун внутрішнього згоряння, змінивши долю людства. Та цей винахід не приніс йому щастя. За однією з версій, саме за свою винахідливість інженер і поплатився життям, потонувши у бурхливих хвилях Ла-Маншу. Однак це все лише теорії та здогадки. То яким насправді було життя Рудольфа Дизеля, німецького генія, ім'ям якого ми називаємо двигун та вид палива.

Народився майбутній винахідник 18 березня 1858 року в Парижі, у родині Теодора Дизеля та Елізи Штробель. Батько займався видавництвом книг і справи його йшли непогано, поки у 1870 році не розпочалася франко-пруська війна. Німці наступають на Париж, і родина Дизелів переїжджає до Лондона. Однак досить швидко батьки відправляють свого 12-річного сина в німецьке місто Аусбург, де живуть його тітка і дядько. Там юний Рудольф вступає до королівського земського училища, а через два роки стає студентом технологічного коледжу.

Читайте також: Одна історія. Як Джон Рокфеллер змінив світову історію

Йому подобається студіювати математику, фізику, точні науки. У свої 16 Рудольф вже знає, з якою професією готовий пов'язати майбутнє. За старанність у навчанні він отримує стипендію від королівського Баварського технологічного інституту – престижного вишу тогочасної Німеччини, і чималу винагороду в 500 гульденів. Однак батьки виступають проти того, щоб юнак продовжував навчання.

І хто його знає, у якому б напрямку пішов розвиток техніки, якби Рудольф послухав батьків та пішов на роботу, а не до інституту.

У той час великі європейські та американські міста часто стикалися з проблемою недостатньої інфраструктури. Населення Парижа, Нью-Йорка, Берліна, Мюнхена постійно зростало, і виникала потреба у збільшенні транспортних перевезень. Тоді продукти харчування – хліб, молоко, м'ясо –розвозили кінними екіпажами. Восени 1872 року епідемія кінного грипу в буквальному сенсі паралізувала міське життя у США: американці просто не мали змоги доставляти харчі, тож винахідники почали мізкувати над тим, як виробити недорогий двигун та назавжди покінчити з архаїчним кінним транспортом.



Двигун, який розробив Рудольф Дизель

На той час вже існував паровий двигун, який відповідав потребам залізничного транспорту тієї епохи, однак через складність обслуговування та габарити не міг стати рушійною силою для автомобілів.

Читайте також: Одна історія. Як 12 секунд польоту принесли всесвітню славу братам Райт

Вчені писали цілі трактати про необхідність невеличкого двигуна внутрішнього згоряння. Рудольф Дизель почув про ці ідеї на одній лекції з термодинаміки. Слова викладача закарбувалися у голові хлопця, який стрімголов кинувся втілювати теорії в життя.

Як Дизелю вдалося розробити двигун внутрішнього згорання та як цей винахід змінив світ – дивіться у програмі.