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Одна історія. Як знамениті грабіжники Бонні і Клайд допомогли Форду "розкрутити" його авто

Одна історія 00:20, сьогодні 179 Читать новость на русском

"Автомобіль для всіх" – девіз Генрі Форда, механіка-самородка, який в юності був ледачим до роботи на батьковій фермі, тому прагнув спростити життя завдяки технологіям.

Понад 100 років тому Генрі Форд запустив у конвеєрне виробництво Ford Model T, також відомої як "Бляшана Ліззі". Саме ця модель легковика стала доступною масовому споживачу. Загалом було випущено 15 мільйонів екземплярів, а рекорд її популярності тримався понад 60 років, поки її не випередив Volkswagen "Жук".

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Модель Т створювалася як повноцінний сімейний транспорт. Вона була пристосована для того, щоб їздити на велику відстань поганими дорогами. Гучну рекламу Форду зробили відомі американські грабіжники Бонні і Клайд, які викрадали саме цю марку машини, бо сталева обшивка захищала їх від куль під час обстрілів. І саме у Ford Бонні і Клайд були знешкоджені поліцією. Фото розстріляного коричневого Ford облетіли усі газети Америки.

Бонні і Клайда розстріляли в автомобілі Ford

Будучи механіком-самоучкою, Форд і сам охоче наймав на завод таких же самородків, уникаючи ненависних йому професіоналів: "Фахівці такі розумні і досвідчені, що в точності знають, чому не можна зробити того-то і того-то, вони всюди бачать межі і перешкоди. Якби я хотів знищити конкурентів, то надав би їм натовп фахівців".

Як з’явилась перша модель "Т", якій судилося стати на довгий час справжнім символом Америки – дивіться у програмі.

Теги: Одна історія Розробки
Джерело: 24 Канал
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