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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одна історія. Якими були наслідки Першої світової війни

Одна історія 86

Мільйони людських жертв, зруйновані міста, спалені села. Це – наслідки Першої світової війни, яка чотири роки гарячими вогнями, газовими атаками та кулеметними чергами, гуляла всім світом, та перш за все – Європою.

Англія, Франція, Німеччина, Австрія, Росія та Сполучені Штати Америки повинні були шукати миру, бо жодній зі сторін не до снаги було продовжувати цю криваву бійню.

Та, перш за все, свої стосунки мали з'ясувати французи та німці – нації, які на той момент конфліктували майже сто років, ще із часів Наполеона. Конференція у Парижі, яка розпочалася у січні 1919 року, майже через місяць після завершення бойових дій, мала на меті примирити два ворогуючі народи та закласти фундамент нового світу.

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Та сам початок конференції не віщував нічого доброго й мирного. Німеччину, яку вважали переможеною країною, не допустили до переговорів. Це був справжній нонсенс. Вперше в історії, перед країною, яка воювала, закривали двері кабінету переговорів, просто ставлячи її перед фактом: ви винні у розпалюванні війни, платіть нам відшкодування.

Про тих, хто вершив долю планети – дивіться більше у програмі.

Теги: Європа Новини Франції Історія Одна історія
Джерело: 24 Канал
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