Одна історія. Який епізод із життя Сінатри було описано у романі "Хрещений батько"

Ним захоплювалися три покоління американців, він був відомий в усьому світі. Співак із неповторним голосом, актор неймовірного таланту, улюбленець жінок та непересічна особистість – Френсіс Альберт Сінатра.

В дитинстві, на відміну від більшості ровесників, у Френсіса були гроші на дорогий одяг та гулянки із друзями. Пізніше мати, через свої зв’язки, влаштувала хлопця у місцеву газету редактором, проте працювати на цій посаді Сенатрі елементарно забракло знань, адже він не закінчив навіть старшої школи.

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Звідти хлопця вигнали за хуліганську поведінку. Після невдалої спроби у професії редактора хлопець почав працювати кур’єром, а згодом клепальником на верфі, проте його основним захопленням завжди була музика. Френк сам навчився співати на слух, він ніколи не вчив нот. З 1932 року Сінатра почав виступати на радіо, а після того, як у 1933 році відвідав концерт свого кумира Бінга Кросбі у Джерсі-Сіті, він заявив, що хоче стати співаком.

Його музична кар’єра почалася після виграшу разом із гуртом The Hoboken Four конкурсу молодих талантів на популярному тоді радіо-шоу. Разом із ними він поїхав у своє перше національне турне. Проте невдовзі його кар’єра ледь не обірвалася через арешт за любовний зв'язок із заміжньою жінкою, адже такий вчинок у 30-і роки в Америці був кримінальним злочином.



Френк Сінатра в студії

Тоді Сінатрі вдалося уникнути покарання, а поштовх його кар’єрному росту дала робота у відомих свінгових джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томмі Дорсі. На хвилі захоплення Сінатра підписав із Дорсі контракт до кінця життя, який йому пізніше допоміг розірвати мафіозі Сем Джіанкана. Цей епізод із життя Сінатри пізніше був описаний у романі "Хрещений батько". Вважається, що один із персонажів роману – співак Джонні Фонтейн – списаний саме із Френка, хоча впродовж життя він вперто заперечував або вдало віджартовувався про свої зв’язки чи співпрацю із мафією.



Автограф Сінатри

У 1942 році співака запросили виступати на різдвяному концерті в Нью-Йорку в кінотеатрі Paramount, де його побачив агент Джордж Еванс, який зробив із Сінатри за два тижні виступів зірку та улюбленця американських дівчаток-підлітків.

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Згодом Френка призвали на службу, але його визнали непридатним через вроджене пошкодження барабанної перетинки. Через кілька років після цього один із журналістів написав, що Сінатра відкупився від армії за допомогою своїх зв’язків із мафією, через це Френк побив його при зустрічі, що дістало великий розголос у пресі.

Чому в кінці 40-х років Сінатра ледь не покінчив життя самогубством – дивіться у програмі.