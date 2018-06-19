Одна історія. Який культовий роман Стокера екранізували більше 100 разів

Абрахам Стокер, більш відомий як Брем Стокер, – автор готичних романів та збірок оповідань, творець культового роману "Дракула". Він довгий час залишався одним із найменш відомих авторів одного із найбільш відомих романів.

Народився 8 листопада 1847 року у північній частині Дубліна, Ірландія. Про автора не збереглося достатньо відомостей, він не залишив своєї автобіографії чи записів спогадів, не давав розгорнутих інтерв’ю, тому дослідники вимушені покладатися на державні архіви, що містять офіційну чи опосередковану інформацію з його життя. Історія Брема Стокера наповнена цікавими, а іноді – й містичними фактами.

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Письменник був третьою дитиною у багатодітній сім’ї, окрім нього родина виховувала ще шестеро дітей. У дитинстві Брем був практично прикутим до ліжка через невідому хворобу, про яку також не збереглося відомостей. До семи років він не міг ходити. Є думка, що саме це вплинуло на сприйняття Стокера, і саме тому його персонаж Дракула проводить так багато часу в труні.



Кадр з екранізації книги Стокера

Впродовж цього періоду мати Абрахама розважала його легендами графства Слайго, що на південному березі Ірландії, які наповнені історіями про привидів, драконів та усілякою нечистою силою. Саме у цих краях були поширені розповіді про аристократів, що перетворюються вночі на кажанів і п’ють кров християн. У старшій школі хлопець таки переборов недугу, а вже в коледжі грав футбол і займався легкою атлетикою.

Хто увів Стокера у літературний світ та членство у якому таємному ордені вплинуло на письменника – дивіться у програмі.