Одна історія. З ким Ньютон відчайдушно боровся за першість у науковому світі
Ісаак Ньютон – англійський математик, фізик і астроном. А також винахідник, якому яблуко допомогло сформувати закон земного тяжіння.
Навчаючись у коледжі Кембриджського університету, Ньютон складав списки невирішених проблем в природі і людському житті. І коли у роки "карантину" через епідемію чуми він поїхав з Кембриджа і проводив час вдома наодинці з наукою, зробив свої чи не найвагоміші відкриття.
Читайте також: Одна історія. Що врятувало Галілея від "вогню інквізиції"
У той час як Англію роздирала війна з Голландією, Лондон потерпав від Великої пожежі, а поруч людей "косила" бубонна чума, Ньютон розробив теорію світла: довів, що білий колір – суміш кольорів спектра. І спостерігав за вже згаданим яблуком, внаслідок чого сформував закон сили тяжіння.
Ісаак Ньютон
Як тільки-но епідемія чуми пішла на спад, Ньютон повертається у Кембридж викладати. Тоді ж у науковій спільноті Англії з’являються праці з початків математичного аналізу, який досліджував винахідник. Вчитель Ньютона, математик Ісаак Барроу, вмовляє його зафіксувати свою позицію у трактаті і надсилає роботу у Лондон. Там працю прийняли з неабиякою цікавістю. Ньютон стає знаним у наукових колах Англії та за її межами.
Яких висот у сфері наукових відкриттів досяг Ньоютон та з ким вів війну – дивіться у програмі.
Вибір редакції
-
Ми ще і в Краснодарський край прийдемо, – українська журналістка пригрозила росіянам за Кримсьогодні, 15:44
-
У центрі Києва сталась сутичка між "Азовом" та учасниками акції "Кава на Хрещатику"сьогодні, 14:26
-
На кордоні України з Польщею та Словаччиною утворились кілометрові черги, – ДПСУсьогодні, 13:38