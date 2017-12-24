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Одна історія. З ким Ньютон відчайдушно боровся за першість у науковому світі

Одна історія 13:47, сьогодні 424 Читать новость на русском

Ісаак Ньютон – англійський математик, фізик і астроном. А також винахідник, якому яблуко допомогло сформувати закон земного тяжіння.

Навчаючись у коледжі Кембриджського університету, Ньютон складав списки невирішених проблем в природі і людському житті. І коли у роки "карантину" через епідемію чуми він поїхав з Кембриджа і проводив час вдома наодинці з наукою, зробив свої чи не найвагоміші відкриття.

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У той час як Англію роздирала війна з Голландією, Лондон потерпав від Великої пожежі, а поруч людей "косила" бубонна чума, Ньютон розробив теорію світла: довів, що білий колір – суміш кольорів спектра. І спостерігав за вже згаданим яблуком, внаслідок чого сформував закон сили тяжіння.

Ісаак Ньютон

Як тільки-но епідемія чуми пішла на спад, Ньютон повертається у Кембридж викладати. Тоді ж у науковій спільноті Англії з’являються праці з початків математичного аналізу, який досліджував винахідник. Вчитель Ньютона, математик Ісаак Барроу, вмовляє його зафіксувати свою позицію у трактаті і надсилає роботу у Лондон. Там працю прийняли з неабиякою цікавістю. Ньютон стає знаним у наукових колах Англії та за її межами.

Яких висот у сфері наукових відкриттів досяг Ньоютон та з ким вів війну – дивіться у програмі.

Теги: Одна історія наука
Джерело: 24 Канал
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