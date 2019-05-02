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      Одна історія. За що Леонардо да Вінчі здобув світове визнання

      Одна історія 1086 Читать новость на русском

      За своє життя він зумів закласти фундамент сучасної ботаніки, архітектури, інженерії. Його картини були і залишаються унікальними і містично привабливими, які до сьогодні зберігають у собі певну загадку. Одна з найгеніальніших постатей в історії, унікум, який випередив свій час – Леонардо да Вінчі.

      Легендарний винахідник, дослідник і митець народився 15 квітня 1452 року в тосканському селищі Вінчі. Будучи позашлюбним сином адвоката і нікому невідомої селянки, Леонардо змалку відчував утиски з боку оточуючих.

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      В юні роки майбутній геній відрізнявся від своїх однолітків статним тілом, надзвичайною привабливістю і спрагою до знань. Він проводив багато вільного часу на природі вивчаючи навколишнє середовище. Вже тоді було помітно його незвичайне ставлення до світу і сприйняття навколишнього в іншому ракурсі.

      До 15 років хлопець встиг освоїти спів, гру на лірі, малювання і робив великі успіхи в математичних науках. У підлітковому віці да Вінчі став підмайстром у знаменитого в той час художника Андреа дель Верроккйо. Їхні погляди на життя збігалися тому процес навчання приносив задоволення обом. Минуло кілька років і Леонардо отримав звання майстра.

      Про захопливу історію всесвітньовідомого генія – дивіться у програмі "Одна історія".

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      Теги: Мистецтво Новини культури Історія Одна історія
      Джерело: 24 Канал
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