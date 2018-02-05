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Одна історія. Звідки найвідоміші казкарі світу – Брати Грімм черпали свої історії

Одна історія 19:20, сьогодні 315 Читать новость на русском

Брати Грімм – німецькі казкарі, на творах яких виросло не одне покоління людей у всьому світі, видатні філологи-германісти XIX століття, які почали складати перший словник німецької мови.

Вільгельм і Якоб Грімм народилися в місті Ханау з різницею в рік і один місяць. В 1796 році, коли старшому – Якобу – було 11, помер їх батько, і сім’я лишилася майже без грошей на прожиття. Хлопчиків забирає на виховання тітка і відправляє їх вчитися у Кассельский ліцей. У цьому закладі були хороші вчителі, але система освіти мала недоліки: 10-11 навчальних годин на день викладалася купа наук, в тому числі антропологія, мораль, логіка і філософія, а історії і мови майже не було.

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Якоб закінчив курс у 17 років і вступив до Марбурзького університету на юридичний факультет, як того хотіла їхня мати. Через рік до брата приєднався і Вільгельм.

Ще під час навчання Якоб зацікавився вивченням середньовічної літератури. І коли нарешті йому вдалося влаштуватися до королівської бібліотеки, де він мав непогану зарплатню і купу вільного часу, вони з братом могли цілком віддатися науковій та літературній праці.

Брати Грімм почали вести регулярні записи казок, подорожуючи Гессеном, а згодом – Вестфалією. У першому томі казок є посилання на джерела лише 12 творів. Це літературні збірники XVI-XIX століть. У другому томі і додатку до нього зустрічаються примітки: "з Гессена", "з Касселя", "з Ханау", "з Цверена", "з майнцьких областей".

Однією з найвідоміших оповідальниць, чиї перекази стали вагомим джерелом для Збірки німецьких казок, підготовленої Братами Грімм, була Доротея Віманн.

Зовсім випадково ми познайомилися з однією селянкою з села Нідерцверен, що під Касселем... Пані Віманн було трохи більше 50 років, вона ще зберігала бадьорість і міцно тримала в пам'яті старі саги,
– писав Вільгельм про неї.

Братам Доротея розповіла щонайменше 76 історій: більше половини з них фольклористи чули вперше, решта були регіональними варіаціями популярних в народі казок.

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У передмові до Збірки брати висловлюють свою гарячу любов до цього недооціненного жанру: казки – найдавніша поезія народу, вираз його духовного життя; в німецьких казках закладений багатий матеріал про прагерманську міфологію і відображення споконвічного характеру племені; це - найважливіший історико-поетичний документ, і змінювати їх, зрізати, прикрашати видавець не має ніякого права.

Чи вдалося Братам Грімм одразу завоювати публіку та які ще видатні роботи вони написали – дивіться у програмі.

Теги: Історія Одна історія Книги
Джерело: 24 Канал
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