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Одна із країн може заблокувати Facebook через скандал з витоком даних

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Індонезія може заблокувати Facebook
Індонезія може заблокувати Facebook / Фото з відкритих джерел

Через скандал з витоком даних у Facebook, в Індонезії можуть заборонити соцмережу. З такою ініціативою виступив міністр зв'язку, якщо доведуть, що Facebook використовують для впливу на майбутні вибори в країні.

Про це пише Mashable.

Від Facebook також вимагають надати звіт про співпрацю з британською компанією Cambridge Analytica, яку звинувачують у викраденні даних 50 мільйонів користувачів.

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"Якщо я повинен буду закрити їх, тоді я це зроблю…Якщо ви не можете керувати своєю платформою, щоб підтримувати стабільність Індонезії, це означає, що ваш намір перебувати в країні – не для бізнесу, це для чогось іще", – сказав міністр.

Якщо країна таки заблокує Facebook, це стане серйозним ударом для соцмережі, адже в Індонезії є велика доля користувачів Facebook. За даними Statista, соцмережею у країні користуються близько 130 мільйонів людей. Це четвертий показник серед країн світу.

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Техно Інтернет Facebook
Джерело: 24 Канал
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