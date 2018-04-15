Одна із підтримуваних Кремлем псевдореспублік хоче надати військову допомогу "братській" Сирії

Так зване "міністерство оборони" окупованої Росією грузинської автономної республіки Абхахзія запропонувало надати військову допомогу Сирії, що постраждала внаслідок військового удару з боку США та їхніх союзників – Великої Британії та Франції.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс".

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"Збройні Сили Абхазії" є готовими виступити на захист сирійського народу та надати йому допомогу професійно підготовленими фахівцями, в тому числі і льотним складом", – зазначається у заяві, яке поширило оборонне відомство невизнаної республіки.

Як підкреслюється у документі, "упродовж багатьох років Абхазія проводить серйозну роботу з повернення на історичну Батьківщину етнічних абхазів, які в результаті Кавказької війни в XIX столітті переселилися до країн Близького Сходу".

"До цих пір багато наших співвітчизників проживають на території Сирійської Арабської Республіки і поряд з братнім сирійським народом терплять безчинства терористів і їхніх спільників", – мовиться у повідомленні.

До слова "міноборони Абхазії" також засудило військовий удар США, Британії та Франції по Сирії.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь нахімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.