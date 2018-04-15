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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одна із підтримуваних Кремлем псевдореспублік хоче надати військову допомогу "братській" Сирії

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Представники Збройних Сил Абхазії
Представники Збройних Сил Абхазії / Фото з відкритих джерел

Так зване "міністерство оборони" окупованої Росією грузинської автономної республіки Абхахзія запропонувало надати військову допомогу Сирії, що постраждала внаслідок військового удару з боку США та їхніх союзників – Великої Британії та Франції.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс".

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"Збройні Сили Абхазії" є готовими виступити на захист сирійського народу та надати йому допомогу професійно підготовленими фахівцями, в тому числі і льотним складом", – зазначається у заяві, яке поширило оборонне відомство невизнаної республіки.

Як підкреслюється у документі, "упродовж багатьох років Абхазія проводить серйозну роботу з повернення на історичну Батьківщину етнічних абхазів, які в результаті Кавказької війни в XIX столітті переселилися до країн Близького Сходу".

"До цих пір багато наших співвітчизників проживають на території Сирійської Арабської Республіки і поряд з братнім сирійським народом терплять безчинства терористів і їхніх спільників", – мовиться у повідомленні.

До слова "міноборони Абхазії" також засудило військовий удар США, Британії та Франції по Сирії.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь нахімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Абхазія Новини Грузії авіація Війна у Сирії Новини політики
Джерело: 24 Канал
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