Одна із псевдореспублік Кремля запровадила безвіз для іноземців під час ЧС-2018

Під час Чемпіонату світу з футболу, який незабаром стартує у Росії, для громадян іноземних держав діятиме безвізовий режим, проте не у самій РФ, а у ніким невизнаній Абхазії.

Про це заявив так званий "президент" псевдореспубліки Рауль Хаджимба та підписав відповідний указ, передає його прес-служба.

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Зауважимо, що безвізовий режим діятиме лише для тих іноземців, якій здійснюватимуть візити на окуповану територію з туристичною метою, щоправда документ не розповсюджується на громадян Грузії.

У зв'язку з проведенням на території Російської Федерації Чемпіонату світу з футболу: 1) Дозволити з 15 червня по 1 серпня 2018 року іноземним громадянам в'їзд до республіки "Абхазія" з туристичною метою без отримання візи через пункти пропуску на "абхазо-російському державному кордоні". 2. Призупинити з 15 червня по 1 серпня 2018 року дію підпунктів 1 і 2 пункту 1 указу "президента" республіки "Абхазія" "Про встановлення безвізового в'їзду в Республіку Абхазія окремих категорій іноземних громадян" від 30 червня 2016 року,

– мовиться в указі.

До слова, так званий президент республіки "Абхазія" Рауль Хаджимба буде присутнім на церемонії відкриття російського Чемпіонату світу з футболу.