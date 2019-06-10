Одна людина загинула, шестеро поранені внаслідок падіння крана на житловий будинок у США

В американському Далласі, штат Техас будівельний кран впав на п'ятиповерховий житловий будинок у центрі міста. Внаслідок інциденту загинула одна людина і щонайменше шість отримали поранення, двоє з них перебувають у критичному стані.

Представник пожежної служби міста повідомив, що загинула жінка, яка перебувала на момент інциденту всередині будівлі. Стан трьох оцінюється як важкий, один отримав незначні травми, повідомило видання CNN.

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Рятувальники наголосили, що кількість жертв інциденту може зрости, оскільки будівлю після інциденту ще не оглянуто остаточно. Наразі точні причини падіння крану невідомі. Триває розслідування. Наразі однією із версій є сильний вітер.



Рятувальники продовжують оглядати будинок / Фото ABC News

Національна метеорологічна служба випустила попередження про сильну грозу та можливий шторм, що насувається на місто, а також вітер зі швидкістю до 113 км/год.